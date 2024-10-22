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Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 22.10.2024
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15:52 22.10.2024 (обновлено: 15:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vybory-1979357430.html
Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос
Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 22.10.2024
Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос
Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:52
2024-10-22T15:55
в мире
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висконсин
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди вероятных избирателей в колеблющемся штате Джорджия, следует из опроса, проведенного местным изданием Atlanta Journal Constitution. Согласно результатам опроса, республиканца поддерживают 47% респондентов, в то время как его соперницу поддерживают 43%. Еще около 8% опрошенных за две недели до дня голосования пока не определились со своим кандидатом. Опрос проводился 7-16 октября среди 1000 вероятных избирателей штата. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241021/tramp-1979215438.html
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в мире, джорджия, сша, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, США, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос

Опрос AJC показал, что в Джорджии Трамп обходит Харрис на четыре процента

© AP Photo / John LocherДональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди вероятных избирателей в колеблющемся штате Джорджия, следует из опроса, проведенного местным изданием Atlanta Journal Constitution.
Согласно результатам опроса, республиканца поддерживают 47% респондентов, в то время как его соперницу поддерживают 43%. Еще около 8% опрошенных за две недели до дня голосования пока не определились со своим кандидатом.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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21 октября, 23:15
Опрос проводился 7-16 октября среди 1000 вероятных избирателей штата. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Если на выборах в США победит Харрис, X умрет, считает Ким Дотком
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В миреДжорджияСШАВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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