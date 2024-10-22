Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос
Опрос AJC показал, что в Джорджии Трамп обходит Харрис на четыре процента
© AP Photo / John LocherДональд Трамп и Камала Харрис
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди вероятных избирателей в колеблющемся штате Джорджия, следует из опроса, проведенного местным изданием Atlanta Journal Constitution.
Согласно результатам опроса, республиканца поддерживают 47% респондентов, в то время как его соперницу поддерживают 43%. Еще около 8% опрошенных за две недели до дня голосования пока не определились со своим кандидатом.
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Опрос проводился 7-16 октября среди 1000 вероятных избирателей штата. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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