https://ria.ru/20241022/vybory-1979357430.html

Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос

Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 22.10.2024

Трамп обходит Харрис в одном из колеблющихся штатов, показал опрос

Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:52

2024-10-22T15:52

2024-10-22T15:55

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди вероятных избирателей в колеблющемся штате Джорджия, следует из опроса, проведенного местным изданием Atlanta Journal Constitution. Согласно результатам опроса, республиканца поддерживают 47% респондентов, в то время как его соперницу поддерживают 43%. Еще около 8% опрошенных за две недели до дня голосования пока не определились со своим кандидатом. Опрос проводился 7-16 октября среди 1000 вероятных избирателей штата. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241021/tramp-1979215438.html

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в мире, джорджия, сша, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024