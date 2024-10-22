Вучич прокомментировал референдум в Молдавии
Вучич: референдум в Молдавии показал, что Сербия, признав Косово, вошла бы в ЕС
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Референдум в Молдавии показал, что признание независимости Косово и введение санкций против России сделали бы Сербию членом ЕС по ускоренной процедуре без других условий, заявил сербский президент Александр Вучич.
В ночь на вторник в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич ответил на вопрос ведущего, не встала ли евроинтеграция страны на одном месте.
«
"Происходит ли это медленно? Да, медленно. И если вы подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или не знаю чего, скажу вам – нет. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против РФ, уже завтра бы мы были членами ЕС, сразу. По ускоренной процедуре мы бы стали "самой лучшей страной на свете", — заявил президент Сербии.
По его словам, подтверждением этому является отношение западных политиков к избирательному процессу в Сербии.
"Вы видели, как это произошло в Молдавии с референдумом. Представьте, что, если бы в нашей стране при голосовании было 12% против чего-то, а потом ночью, когда поступают голоса из диаспоры (из-за границы. – Прим. ред.) все повернулось и станет 0,3% в пользу другой стороны, которая им подходит, и все в порядке. А здесь, когда посмотрите, и с 40% разницы не все в порядке именно из-за этих тем – непризнания Косово и отказа от санкций против РФ", — подчеркнул сербский лидер.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад — Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным
20 октября, 13:01