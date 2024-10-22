Рейтинг@Mail.ru
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 22.10.2024 (обновлено: 05:52 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979223955.html
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии
Референдум в Молдавии показал, что признание независимости Косово и введение санкций против России сделали бы Сербию членом ЕС по ускоренной процедуре без... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:08
2024-10-22T05:52
в мире
молдавия
сербия
россия
майя санду
александр вучич
евросоюз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573384081_0:331:2956:1994_1920x0_80_0_0_9dce5242b9adb29dfa76e394241cf00f.jpg
БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Референдум в Молдавии показал, что признание независимости Косово и введение санкций против России сделали бы Сербию членом ЕС по ускоренной процедуре без других условий, заявил сербский президент Александр Вучич.В ночь на вторник в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич ответил на вопрос ведущего, не встала ли евроинтеграция страны на одном месте. "Происходит ли это медленно? Да, медленно. И если вы подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или не знаю чего, скажу вам – нет. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против РФ, уже завтра бы мы были членами ЕС, сразу. По ускоренной процедуре мы бы стали "самой лучшей страной на свете", — заявил президент Сербии. По его словам, подтверждением этому является отношение западных политиков к избирательному процессу в Сербии. "Вы видели, как это произошло в Молдавии с референдумом. Представьте, что, если бы в нашей стране при голосовании было 12% против чего-то, а потом ночью, когда поступают голоса из диаспоры (из-за границы. – Прим. ред.) все повернулось и станет 0,3% в пользу другой стороны, которая им подходит, и все в порядке. А здесь, когда посмотрите, и с 40% разницы не все в порядке именно из-за этих тем – непризнания Косово и отказа от санкций против РФ", — подчеркнул сербский лидер. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад — Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978976415.html
молдавия
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573384081_225:118:2798:2048_1920x0_80_0_0_bc7a60dffda9b96204c26e96bed9da61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сербия, россия, майя санду, александр вучич, евросоюз, снг
В мире, Молдавия, Сербия, Россия, Майя Санду, Александр Вучич, Евросоюз, СНГ
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии

Вучич: референдум в Молдавии показал, что Сербия, признав Косово, вошла бы в ЕС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Референдум в Молдавии показал, что признание независимости Косово и введение санкций против России сделали бы Сербию членом ЕС по ускоренной процедуре без других условий, заявил сербский президент Александр Вучич.
В ночь на вторник в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич ответил на вопрос ведущего, не встала ли евроинтеграция страны на одном месте.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42%
00:44
«
"Происходит ли это медленно? Да, медленно. И если вы подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или не знаю чего, скажу вам – нет. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против РФ, уже завтра бы мы были членами ЕС, сразу. По ускоренной процедуре мы бы стали "самой лучшей страной на свете", — заявил президент Сербии.
По его словам, подтверждением этому является отношение западных политиков к избирательному процессу в Сербии.
"Вы видели, как это произошло в Молдавии с референдумом. Представьте, что, если бы в нашей стране при голосовании было 12% против чего-то, а потом ночью, когда поступают голоса из диаспоры (из-за границы. – Прим. ред.) все повернулось и станет 0,3% в пользу другой стороны, которая им подходит, и все в порядке. А здесь, когда посмотрите, и с 40% разницы не все в порядке именно из-за этих тем – непризнания Косово и отказа от санкций против РФ", — подчеркнул сербский лидер.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад — Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным
20 октября, 13:01
 
В миреМолдавияСербияРоссияМайя СандуАлександр ВучичЕвросоюзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала