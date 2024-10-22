https://ria.ru/20241022/vsu-1979435964.html

"Все кончено": в Германии высказались о бегстве ВСУ с позиций

"Все кончено": в Германии высказались о бегстве ВСУ с позиций - РИА Новости, 22.10.2024

"Все кончено": в Германии высказались о бегстве ВСУ с позиций

Время Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового отказа солдат ВСУ воевать, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:44

2024-10-22T22:44

2024-10-22T23:45

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Время Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового отказа солдат ВСУ воевать, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.Так он прокомментировал публикацию El Pais, в которой говорилось о бегстве украинских военнослужащих с позиций из-за нехватки сил и отсутствия ротации."У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено", — написал Дотком.Как сообщало издание "Украинская правда", офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел после информации о самовольном оставлении части и примерно 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года.

https://ria.ru/20241022/kiev-1979365314.html

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