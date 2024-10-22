https://ria.ru/20241022/vsu-1979396438.html

Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Васильевке Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 22.10.2024

Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Васильевке Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал в Васильевке Запорожской области здание администрации, удар нанесен по кабинету главы округа, пострадавших нет, сообщили власти... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:03

2024-10-22T18:03

2024-10-22T18:34

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал в Васильевке Запорожской области здание администрации, удар нанесен по кабинету главы округа, пострадавших нет, сообщили власти региона в Telegram-канале."В 15.45 (совпадает с мск - ред.) преступный киевский режим предпринял атаку по мирной Васильевке. Беспилотник с боеприпасом снова был направлен к зданию районной администрации. Удар пришелся на место расположения кабинета главы Васильевского муниципального округа Натальи Александровны Романиченко. Пострадавших нет" , - говорится в сообщении администрации области.Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале сообщил также, что в 17.00 противник атаковал беспилотником территорию Васильевской электростанции."На подлете беспилотник сбит. Осколки повредили релейный шкаф, произошло локализованное возгорание. Жертв среди мирного населения нет", - уточнил он.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия