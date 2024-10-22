Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Васильевке Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал кабинет главы округа Запорожской области, никто не пострадал
© Фото : пресс-служба администрации Запорожской областиЗдание районной администрации Васильевки в Запорожской области, поврежденное в результате атака дрона ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал в Васильевке Запорожской области здание администрации, удар нанесен по кабинету главы округа, пострадавших нет, сообщили власти региона в Telegram-канале.
"В 15.45 (совпадает с мск - ред.) преступный киевский режим предпринял атаку по мирной Васильевке. Беспилотник с боеприпасом снова был направлен к зданию районной администрации. Удар пришелся на место расположения кабинета главы Васильевского муниципального округа Натальи Александровны Романиченко. Пострадавших нет" , - говорится в сообщении администрации области.
© Фото : пресс-служба администрации Запорожской областиЗдание районной администрации Васильевки в Запорожской области, поврежденное в результате атака дрона ВСУ
Здание районной администрации Васильевки в Запорожской области, поврежденное в результате атака дрона ВСУ
Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале сообщил также, что в 17.00 противник атаковал беспилотником территорию Васильевской электростанции.
"На подлете беспилотник сбит. Осколки повредили релейный шкаф, произошло локализованное возгорание. Жертв среди мирного населения нет", - уточнил он.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.