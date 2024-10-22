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При ударе ВСУ по парку в Алешках Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/vsu-1979338592.html
При ударе ВСУ по парку в Алешках Херсонской области погиб человек
При ударе ВСУ по парку в Алешках Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
При ударе ВСУ по парку в Алешках Херсонской области погиб человек
Украинские войска нанесли удар по парку в городе Алешки на левобережье Херсонской области, один человек погиб, второй получил травмы средней тяжести, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:15
2024-10-22T15:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по парку в городе Алешки на левобережье Херсонской области, один человек погиб, второй получил травмы средней тяжести, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня около 10.30 утра киевские боевики обстреляли Парк Славы в Алешках. В результате акта агрессии со стороны террористов (Владимира) Зеленского погиб местный сотрудник ЖКХ, трудившийся над благоустройством города. Также еще один человек получил травмы средней тяжести", - написал Сальдо. По его словам, Парк Славы посвящен храбрым советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. "Однако подражателей гитлеровских фашистов это не остановило", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241022/obstrely-1979255037.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе ВСУ по парку в Алешках Херсонской области погиб человек

Сальдо: при обстреле Парка Славы в Алешках погиб сотрудник ЖКХ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по парку в городе Алешки на левобережье Херсонской области, один человек погиб, второй получил травмы средней тяжести, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня около 10.30 утра киевские боевики обстреляли Парк Славы в Алешках. В результате акта агрессии со стороны террористов (Владимира) Зеленского погиб местный сотрудник ЖКХ, трудившийся над благоустройством города. Также еще один человек получил травмы средней тяжести", - написал Сальдо.
По его словам, Парк Славы посвящен храбрым советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
"Однако подражателей гитлеровских фашистов это не остановило", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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