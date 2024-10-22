https://ria.ru/20241022/vsu-1979308150.html
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:24
2024-10-22T13:24
2024-10-22T13:24
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов. По его словам, в городе работают системы ПВО. Подробности уточняются.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов
Рогов: российские силы ПВО отражают атаку ВСУ из РСЗО по Токмаку