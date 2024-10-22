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ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/vsu-1979308150.html
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:24
2024-10-22T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов. По его словам, в городе работают системы ПВО. Подробности уточняются.
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в мире, запорожская область, токмак, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ открыли огонь по Токмаку, заявил Рогов

Рогов: российские силы ПВО отражают атаку ВСУ из РСЗО по Токмаку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов.
По его словам, в городе работают системы ПВО. Подробности уточняются.
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении
23 августа, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьТокмакРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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