https://ria.ru/20241022/voennye-1979419292.html
Российские военные спасли двух жителей Курской области
Российские военные спасли двух жителей Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
Российские военные спасли двух жителей Курской области
Российские военнослужащие спасли во вторник двух жителей Кореневского района Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:56
2024-10-22T19:56
2024-10-22T19:56
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие спасли во вторник двух жителей Кореневского района Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Сегодня силами российских военнослужащих спасены еще два жителя приграничья. Мужчины находились в одном из населенных пунктов Кореневского района. Сейчас они в безопасности, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении правительства области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные спасли двух жителей Курской области
Российские военные спасли двух жителей Кореневского района Курской области