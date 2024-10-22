https://ria.ru/20241022/vieyra-1979405911.html

Мауру Виейра: использование нацвалют в БРИКС вызывает интерес у Бразилии

Мауру Виейра: использование нацвалют в БРИКС вызывает интерес у Бразилии - РИА Новости, 22.10.2024

Мауру Виейра: использование нацвалют в БРИКС вызывает интерес у Бразилии

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра возглавляет делегацию Бразилии на саммите лидеров БРИКС в Казани. В преддверии этого форума в интервью РИА Новости РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:00

2024-10-22T22:00

2024-10-22T22:00

интервью

бразилия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866033348_0:192:3072:1919_1920x0_80_0_0_21f445ab4f569a01817740c966ebdf89.jpg

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра возглавляет делегацию Бразилии на саммите лидеров БРИКС в Казани. В преддверии этого форума в интервью РИА Новости он рассказал о расширении группы в дальнейшем, о расчетах в нацвалютах, о том, что ждет платформу "Друзья мира", призванную способствовать разрешению конфликта на Украине, и о том, как будут развиваться отношения с Латинской Америкой после выборов президента США. Беседовал Жоан Ройо Гуал.- В рамках Генассамблеи ООН Китай и Бразилия сообщили о создании платформы "Друзей мира Глобального Юга" для разрешения мирным путем конфликта на Украине. Вы уже получили поддержку этой идеи? От каких стран? Будет ли затрагиваться эта тема на встречах в Казани?- Во время встречи в Нью-Йорке было объявлено, что различные страны Глобального Юга могут присоединиться к инициативе. Причем по меньшей мере 12 стран присоединились тогда.Не думаю, что эта тема будет затрагиваться как часть официальной повестки в Казани, но мы готовы представить общие контуры предложения любому, кто обратится к нам для двусторонних встреч.- Когда может состояться встреча платформы "Друзей мира"? Бразилия обсуждала эту инициативу с США и Европой? Какова была их реакция?- Необходимо немного времени, чтобы присоединились новые члены (объединения) и организовалась встреча платформы. И прежде всего для того, чтобы стороны тоже могли оценить это предложение, поскольку любая успешная попытка начать диалог зависит от его принятия сторонами, непосредственно участвующими в конфликте.- Вы ранее говорили, что члены БРИКС оценили критерии и формат присоединения новых участников к группе. Каково отношении Бразилии к новому этапу расширения БРИКС? По мнению Бразилии, необходимо, чтобы в БРИКС было больше участников из региона Латинской Америки? Какую страну из региона Бразилии хотелось бы видеть в БРИКС?- Наша позиция, уже принятая при увеличении числа участников в прошлом году, заключается в том, что расширение БРИКС должно отвечать критериям. То есть новые участники должны быть готовы присоединиться к этим критериям и взять на себя обязательства и направления деятельности, которые уже составляют суть группы. Это вопрос согласованности и содействия расширению, которое политически укрепит БРИКС как влиятельный голос в мире.По этой причине Бразилия считает, что как и в Йоханнесбурге, в Казани дебаты по критериям должны стать приоритетными.Мы не представляем список стран для нового набора участников, поскольку считаем, что пришло время достичь консенсуса по критериям. Мы согласны с необходимостью поиска баланса в представительстве регионов и сожалеем, что новое правительство Аргентины предпочло не принимать приглашение присоединиться к группе.- Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани. Оказывалось ли такое давление на Бразилию? Поступали ли какие-то угрозы?- Бразилия - основатель БРИКС. На нас не давили ни в каком виде: Бразилия всегда движется в направлении, указанном национальными интересами, а не давлением. Международное сообщество знает, как мы действуем.- Бразилия примет председательство в группе БРИКС в 2025 году. Каковы будут ее приоритеты?- Мы продолжим темы, наработанные во время российского председательства, в том числе связанные с расширением за счет новой категории участников. Но сначала надо дождаться завершения работы российского председательства, оценить, какие вопросы потребуют последующей проработки, а также какие новые темы стоит представить.- Аргентина заявила о своем желании стать глобальным партнером НАТО. Что вы думаете о желании Аргентины стать ближе к НАТО? Необходимо ли присутствие альянса в Латинской Америке?- Я не могу комментировать выбор других стран и блоков. Что касается возможного присутствия в Латинской Америке, я обычно говорю, что это географически невозможно; Северная Атлантика далека от большинства из нас.- Как могут измениться отношения Бразилии и США в случае победы Дональда Трампа или Камалы Харрис на выборах президента? Есть ли какая-то обеспокоенность, что Вашингтон изменит отношение к Латинской Америке?- У меня нет никаких обеспокоенностей. Во-первых, необходимо позволить проявиться суверенитету во время голосования. А потом мы с выбранным кандидатом будем решать вопросы, интересующие обе страны, независимо от того, кто будет избран.Отношения США с Бразилией — это государственные отношения, которым только что исполнилось 200 лет. И отношения с Латинской Америкой также зрелые и очень прочные. Это означает, что они диверсифицированы, в них активно участвуют общества обеих стран, и, следовательно, они не зависят исключительно от того, кто является президентом. По этой причине я также не ожидаю радикального изменения отношений между Вашингтоном и нашим регионом.- Какие возможные решения вы видите для конфликта на Ближнем Востоке? Может ли платформа "Друзья мира" принять участие в разрешении этого кризиса?- Было много попыток добиться прекращения огня, но пока ничего не получилось, и уже год мир каждый день следит за непропорциональной реакцией Израиля на террористическую атаку ХАМАС и за гуманитарной трагедией в секторе Газа, которая является результатом этой непропорциональной реакции.Между тем сценарий регионального расширения конфликта, которого больше всего опасались, стал болезненной реальностью, особенно для гражданского населения Западного берега и Ливана. Бразилия в настоящее время участвует в операции по возвращению своих граждан из Ливана, мы уже вернули более 1300 человек. У нас в этой стране более 20 тысяч граждан, и расширение конфликта нас затрагивает напрямую. Мы продолжаем защищать решение (конфликта в виде существования - ред.) двух государств как формулу мира в регионе, хотя на данный момент у нас нет особых оснований для оптимизма относительно шансов на успех этой формулы- Считаете ли вы, что доллар уже перестал быть основной валютой в мире? Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина ранее говорила, что Москва обсуждает со странами БРИКС кооперацию между национальными платежными системами. Ведется ли этот диалог между Россией и Бразилией? Есть ли какие-либо результаты?- Возможность использования местных валют в торговле между странами БРИКС — тема, вызывающая большой интерес у президента Лулы да Силвы, и Бразилия выступает за то, чтобы сделать эту новую модальность доступной для экономических агентов членов группы.Но мы также понимаем, что проект такого масштаба требует исследований и времени для разработки. Технические дискуссии покажут нам путь, но Бразилия уже имеет некоторый положительный опыт в этой области, который показывает, что такая альтернатива по оплате внешнеторговых операций возможна.- Бразилия заняла твердую позицию в отношении выборов в Венесуэле в этом году. Критики задаются вопросом, почему страна потребовала предоставить протоколы выборов вместо того, чтобы признать решение Высшего избирательного суда Венесуэлы, они утверждают, что Бразилия тем самым вмешивается во внутренние процессы в Венесуэле. Как вы относитесь к такой критике? И какова нынешняя позиция Бразилии по выборам в Венесуэле?- Бразилия была одной из первых дружественных стран для Венесуэлы, что участвовала в процессе возобновления диалога между правительством и оппозицией (Венесуэлы - ред.), который привел к заключению соглашения на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Это соглашение, как мы все знаем, проложило путь к избирательному процессу в стране в этом году, который завершился президентскими выборами в июле и наложил обязательства на обе стороны для нормализации политического процесса. Среди них - роль национального избирательного совета и участие международных наблюдателей с целью содействия прозрачности процесса. Обнародование общих результатов и отказ в доступе к протоколам выборов, которые оглашались на предыдущих выборах, побудили Бразилию и другие страны потребовать предоставления протоколов, чтобы гарантировать необходимую прозрачность при любом подсчете голосов. Это не вмешательство Бразилии во внутренние дела, а конструктивная позиция, направленная на обеспечение соблюдения буквы и духа того, что было согласовано на Барбадосе, в присутствии таких стран, как Бразилия.

https://ria.ru/20241022/brazilija-1979400806.html

https://ria.ru/20241022/brazilija-1979310165.html

https://ria.ru/20241022/mid-1979230610.html

https://ria.ru/20241016/labetskiy-1978330944.html

https://ria.ru/20241009/braziliya-1977082167.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, бразилия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия