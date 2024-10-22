https://ria.ru/20241022/vertolet-1979405774.html

После ЧП с вертолетом под Нижним Новгородом госпитализировали пять человек

После ЧП с вертолетом под Нижним Новгородом госпитализировали пять человек - РИА Новости, 22.10.2024

После ЧП с вертолетом под Нижним Новгородом госпитализировали пять человек

Госпитализированы все пять человек, находившиеся на борту вертолета, совершившем жесткую посадку в лесу Нижегородской области, состояние двух - тяжелое, еще... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:39

2024-10-22T18:39

2024-10-22T20:24

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

галина михайлова (медсестра)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Госпитализированы все пять человек, находившиеся на борту вертолета, совершившем жесткую посадку в лесу Нижегородской области, состояние двух - тяжелое, еще трех - средней тяжести, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее министерство сообщало, что при авиаинциденте пострадали четыре человека: один из двух пилотов, двое медиков и пациент, которого перевозил вертолет санавиации."По итогам проведения спасательной операции были госпитализированы все, кто находился на борту. Один из пилотов не получил сильных повреждений, но врачи рекомендовали ему в ближайшее время находиться под наблюдением", - говорится в сообщении.Доставленных в областную больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде пострадавших навестила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова. Она отметила стойкость пилота, который в одиночку первым оказывал помощь и помогал пострадавшим выбраться из вертолета."В настоящий момент в областной клинической больнице находятся все пятеро человек, которые были на борту. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще трое пострадавших находятся в настоящий момент в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", – приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава.Подводя итоги спасательной операции, она отметила слаженную работу всей команды – на месте происшествия совместно работали специалисты МЧС, МВД, Госавтоинспекции, Нижегородского территориального центра медицины катастроф, Семеновской ЦРБ, администрации Семеновского округа и Национальной службы санитарной авиации.Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что днем во вторник вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне в Нижегородской области, предварительно, из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. По данным регионального минздрава, при авиапроисшествии пострадали четверо из пяти находившихся в вертолете – один из пилотов, двое медиков и пациент. Они получили переломы и ушибы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пилот не пострадал.

https://ria.ru/20241022/vertolet-1979370639.html

https://ria.ru/20240903/postradavshie-1970314792.html

https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, галина михайлова (медсестра)