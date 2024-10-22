МЧС показало кадры с места жесткой посадки вертолета в нижегородском лесу
МЧС России работает на месте жесткой посадки вертолета в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России работают на месте жесткой посадки вертолета в Нижегородской области, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"В районе деревни Малая Овсянка спасатели ведомства оказывают помощь четырем пострадавшим: пилоту, двум медикам и пациенту. Второй пилот не пострадал. Спасатели МЧС России эвакуировали людей из поврежденного воздушного судна и на носилках доставили в карету скорой помощи. Всех эвакуируют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в нижегородскую больницу", - говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть лежащий на боку вертолет с разбитым стеклом среди поломанных деревьев, людей на земле неподалеку и склонившихся над ними сотрудников МЧС, а также как пострадавших несут по лесу на носилках к автомобилям скорой помощи и санитарному вертолету, приземлившемуся на дорогу.
Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что днем во вторник вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне в Нижегородской области, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. По данным регионального минздрава, пострадали четверо из пяти находившихся в вертолете: один из пилотов, двое медиков и пациент. Они получили переломы и ушибы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пилот не пострадал.
В единой дежурно-диспетчерской службе Семеновского района агентству сообщили, что вертолет летел из города Урень в Нижний Новгород. Нижегородская транспортная прокуратура и СК проводят проверки после авиационного происшествия.
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25 сентября, 11:28