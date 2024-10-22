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При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент - РИА Новости, 22.10.2024
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14:41 22.10.2024 (обновлено: 14:53 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vertolet-1979328767.html
При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент
При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент - РИА Новости, 22.10.2024
При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент
Четыре человека: один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент - пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области, сообщает министерство... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:41
2024-10-22T14:53
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Четыре человека: один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент - пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона."Медики осмотрели всех пятерых человек, находившихся на борту. В результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент. Пострадавшие получили характерные травмы (переломы, ушибы), их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пилот не пострадал", - заявили в минздраве региона.Сейчас пострадавших эвакуируют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко."Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Как отметили в Национальной службе санитарной авиации, пилоты сработали грамотно и в экстремальных условиях смогли посадить машину, обошлось без серьезных последствий", - отмечается в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент

При жесткой посадке вертолета под Нижним Новгородом пострадали медики и пациент

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет национальной службы санитарной авиации
Вертолет национальной службы санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет национальной службы санитарной авиации. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Четыре человека: один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент - пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Медики осмотрели всех пятерых человек, находившихся на борту. В результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент. Пострадавшие получили характерные травмы (переломы, ушибы), их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пилот не пострадал", - заявили в минздраве региона.
Сейчас пострадавших эвакуируют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.
"Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Как отметили в Национальной службе санитарной авиации, пилоты сработали грамотно и в экстремальных условиях смогли посадить машину, обошлось без серьезных последствий", - отмечается в сообщении.
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка
25 сентября, 11:28
 
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