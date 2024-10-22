https://ria.ru/20241022/vertolet-1979328767.html

При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент

При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент - РИА Новости, 22.10.2024

При ЧП с вертолетом в Нижегородской области пострадали два медика и пациент

Четыре человека: один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент - пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области, сообщает министерство... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:41

2024-10-22T14:41

2024-10-22T14:53

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Четыре человека: один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент - пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона."Медики осмотрели всех пятерых человек, находившихся на борту. В результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент. Пострадавшие получили характерные травмы (переломы, ушибы), их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пилот не пострадал", - заявили в минздраве региона.Сейчас пострадавших эвакуируют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко."Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Как отметили в Национальной службе санитарной авиации, пилоты сработали грамотно и в экстремальных условиях смогли посадить машину, обошлось без серьезных последствий", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html

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происшествия, нижегородская область, россия