Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию
Telex: США сообщили Венгрии о вооруженной акции на годовщину событий 1956 года
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.
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"На выходных венгерские службы получили информацию от американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции, <...> запланированной на ближайшее время", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что целью должны были стать "охраняемые лица". Кроме того, американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад.
Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda несколько мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное.
Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.
Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda несколько мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное.
Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.
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