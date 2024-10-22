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Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию - РИА Новости, 22.10.2024
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08:34 22.10.2024 (обновлено: 09:10 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vengriya-1979239530.html
Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию
Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию - РИА Новости, 22.10.2024
Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию
США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:34
2024-10-22T09:10
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства. &quot;На выходных венгерские службы получили информацию от американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции, &lt;...&gt; запланированной на ближайшее время&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что целью должны были стать "охраняемые лица". Кроме того, американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda несколько мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное.Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.
https://ria.ru/20230913/vengriya-1896206405.html
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в мире, венгрия, сша
В мире, Венгрия, США
Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию

Telex: США сообщили Венгрии о вооруженной акции на годовщину событий 1956 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.
«

"На выходных венгерские службы получили информацию от американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции, <...> запланированной на ближайшее время", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что целью должны были стать "охраняемые лица". Кроме того, американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад.

Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda несколько мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное.

Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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