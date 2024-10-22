https://ria.ru/20241022/vengriya-1979239530.html

Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию

Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию - РИА Новости, 22.10.2024

Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию

США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:34

2024-10-22T08:34

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства. "На выходных венгерские службы получили информацию от американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции, <...> запланированной на ближайшее время", — говорится в публикации.В статье отмечается, что целью должны были стать "охраняемые лица". Кроме того, американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda несколько мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное.Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.

https://ria.ru/20230913/vengriya-1896206405.html

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