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В Киеве предупредили о критической точке на фронте - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979339545.html
В Киеве предупредили о критической точке на фронте
В Киеве предупредили о критической точке на фронте - РИА Новости, 22.10.2024
В Киеве предупредили о критической точке на фронте
Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:16
2024-10-22T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олег соскин
киев
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Приближается критическая точка — и это потеря Покровска. Если Покровск будет взят, то понятное дело, что система Зеленского обрушится", — отметил он.По словам эксперта, ненависть к киевскому уже растет очень серьезно. Соскин добавил, что на передовой происходит поражение за поражением, а ВСУ продолжают отдавать территории."Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
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в мире, украина, олег соскин, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Соскин, Киев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве предупредили о критической точке на фронте

Соскин: потеря Покровска станет критической точкой для Украины

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Приближается критическая точка — и это потеря Покровска. Если Покровск будет взят, то понятное дело, что система Зеленского обрушится", — отметил он.
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По словам эксперта, ненависть к киевскому уже растет очень серьезно. Соскин добавил, что на передовой происходит поражение за поражением, а ВСУ продолжают отдавать территории.
"Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят", — резюмировал экс-советник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлег СоскинКиевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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