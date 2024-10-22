https://ria.ru/20241022/ukraina-1979339545.html
В Киеве предупредили о критической точке на фронте
В Киеве предупредили о критической точке на фронте - РИА Новости, 22.10.2024
В Киеве предупредили о критической точке на фронте
Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:16
2024-10-22T15:16
2024-10-22T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олег соскин
киев
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Приближается критическая точка — и это потеря Покровска. Если Покровск будет взят, то понятное дело, что система Зеленского обрушится", — отметил он.По словам эксперта, ненависть к киевскому уже растет очень серьезно. Соскин добавил, что на передовой происходит поражение за поражением, а ВСУ продолжают отдавать территории."Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
https://ria.ru/20241022/vsu-1979333928.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, олег соскин, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Соскин, Киев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве предупредили о критической точке на фронте
Соскин: потеря Покровска станет критической точкой для Украины