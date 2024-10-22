https://ria.ru/20241022/ukraina-1979339545.html

В Киеве предупредили о критической точке на фронте

В Киеве предупредили о критической точке на фронте - РИА Новости, 22.10.2024

В Киеве предупредили о критической точке на фронте

Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:16

2024-10-22T15:16

2024-10-22T15:16

специальная военная операция на украине

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олег соскин

киев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки после потери ВСУ Покровска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Приближается критическая точка — и это потеря Покровска. Если Покровск будет взят, то понятное дело, что система Зеленского обрушится", — отметил он.По словам эксперта, ненависть к киевскому уже растет очень серьезно. Соскин добавил, что на передовой происходит поражение за поражением, а ВСУ продолжают отдавать территории."Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

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в мире, украина, олег соскин, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины