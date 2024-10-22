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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979281333.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях Украины, а также на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:55
2024-10-22T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Сумской области сигнал воздушной тревоги звучит уже более 15 часов, в других шести регионах Украины тревога была объявлена около 11:30 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Сумской области сигнал воздушной тревоги звучит уже более 15 часов, в других шести регионах Украины тревога была объявлена около 11:30 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраина
 
 
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