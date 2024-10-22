https://ria.ru/20241022/ukraina-1979281333.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях Украины, а также на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:55
2024-10-22T11:55
2024-10-22T11:55
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Сумской области сигнал воздушной тревоги звучит уже более 15 часов, в других шести регионах Украины тревога была объявлена около 11:30 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу