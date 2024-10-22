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Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979270755.html
Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку
Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку
Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины является попыткой выиграть проигранную... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:30
2024-10-22T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
себастьян лекорню
владимир джаралла
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины является попыткой выиграть проигранную России схватку, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Предложение французского министра - ничто иное, как попытка выиграть проигранную России схватку. Самоубийственные действия украинских руководителей лишь увеличат количество жертв, но не изменят результат. И потому западные деятели спешно придумывают варианты, как получить выгоду из ситуации", - считает Джаралла. По его словам, предложение Лекорню - это именно то, из-за чего Россия начала СВО, оно является неприемлемым и недопустимым. "Залог этого - сила русского солдата и его победы на поле боя", - подчеркнул Джаралла. На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html
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в мире, россия, украина, киев, себастьян лекорню, владимир джаралла, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Себастьян Лекорню, Владимир Джаралла, Владимир Зеленский, НАТО
Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку

Джаралла назвал идею Лекорню по Украине попыткой выиграть проигранную схватку

© Gil Cohen-Magen Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Gil Cohen-Magen
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины является попыткой выиграть проигранную России схватку, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России".
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"Предложение французского министра - ничто иное, как попытка выиграть проигранную России схватку. Самоубийственные действия украинских руководителей лишь увеличат количество жертв, но не изменят результат. И потому западные деятели спешно придумывают варианты, как получить выгоду из ситуации", - считает Джаралла.
По его словам, предложение Лекорню - это именно то, из-за чего Россия начала СВО, оно является неприемлемым и недопустимым.
"Залог этого - сила русского солдата и его победы на поле боя", - подчеркнул Джаралла.
На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСебастьян ЛекорнюВладимир ДжараллаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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