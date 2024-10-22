https://ria.ru/20241022/ukraina-1979270755.html

Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку

Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт назвал предложение Лекорню попыткой выиграть проигранную схватку

Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины является попыткой выиграть проигранную... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:30

2024-10-22T11:30

2024-10-22T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины является попыткой выиграть проигранную России схватку, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Предложение французского министра - ничто иное, как попытка выиграть проигранную России схватку. Самоубийственные действия украинских руководителей лишь увеличат количество жертв, но не изменят результат. И потому западные деятели спешно придумывают варианты, как получить выгоду из ситуации", - считает Джаралла. По его словам, предложение Лекорню - это именно то, из-за чего Россия начала СВО, оно является неприемлемым и недопустимым. "Залог этого - сила русского солдата и его победы на поле боя", - подчеркнул Джаралла. На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, себастьян лекорню, владимир джаралла, владимир зеленский, нато