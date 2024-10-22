https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html

Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине

Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине - РИА Новости, 22.10.2024

Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил в соцсети X заявление бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке военных на... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:39

2024-10-22T09:39

2024-10-22T10:03

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил в соцсети X заявление бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке военных на Украине. "Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и "показать зубы России"! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!" — написал он.Позавчера Вальс заявил, что нужно "продемонстрировать силу" главе России Владимиру Путину, добавляя, что это может потребовать отправить военных на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявлял о возможной отправке на Украину французских военных. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину опасной.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html

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