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Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 22.10.2024 (обновлено: 10:03 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html
Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине
Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине - РИА Новости, 22.10.2024
Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил в соцсети X заявление бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке военных на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:39
2024-10-22T10:03
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил в соцсети X заявление бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке военных на Украине. &quot;Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и &quot;показать зубы России&quot;! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!&quot; — написал он.Позавчера Вальс заявил, что нужно "продемонстрировать силу" главе России Владимиру Путину, добавляя, что это может потребовать отправить военных на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявлял о возможной отправке на Украину французских военных. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину опасной.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html
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в мире, украина, франция, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, НАТО
Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине

Французский политик Дюпон-Эньян осудил идею Вальса отправить военных на Украину

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил в соцсети X заявление бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке военных на Украине.
«

"Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и "показать зубы России"! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!" — написал он.

Позавчера Вальс заявил, что нужно "продемонстрировать силу" главе России Владимиру Путину, добавляя, что это может потребовать отправить военных на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявлял о возможной отправке на Украину французских военных. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину опасной.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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