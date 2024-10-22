https://ria.ru/20241022/ukraina-1979243627.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:15

2024-10-22T09:15

2024-10-22T09:16

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вооруженные силы украины

черниговская область

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 8.57 (совпадает с мск), в Черниговской она звучит порядка 40 минут, в Сумской – около 13 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черниговская область

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Ольга Фомченкова

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