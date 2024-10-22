https://ria.ru/20241022/ukraina-1979243627.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:15
2024-10-22T09:15
2024-10-22T09:16
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 8.57 (совпадает с мск), в Черниговской она звучит порядка 40 минут, в Сумской – около 13 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Сумская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу