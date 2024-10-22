https://ria.ru/20241022/ukraina-1979238270.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 22.10.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:24

2024-10-22T08:24

2024-10-22T08:24

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украина

сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более 12 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241022/khersonskaya-1979238039.html

украина

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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф