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В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 22.10.2024
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08:24 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979238270.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 22.10.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:24
2024-10-22T08:24
в мире
украина
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более 12 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241022/khersonskaya-1979238039.html
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремел взрыв

"Общественное": в Сумах прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более 12 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
08:20
 
В миреУкраинаСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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