"Новый источник угрозы". Киев получил неутешительный прогноз

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Между Западом и Украиной назревает взаимное недовольство. Союзники не в состоянии удовлетворять растущие запросы, а некоторые готовы даже нарушить договоренности. Зеленский раздражен, но гнет свою линию. К чему это ведет — в материале РИА Новости.Союзник на заменуПоследние несколько недель украинские власти преследуют дипломатические неудачи. К одной из главных целей, приглашению в НАТО, не приблизились ни на миллиметр. Генсек Марк Рютте недавно в очередной раз подтвердил, что Украину примут, но когда именно — не сказал. Такая неопределенность приводит Зеленского и его окружение в отчаяние, пишет со ссылкой на источники в Киеве The Telegraph.В Белом доме уточняют, что консенсуса по этому вопросу нет и еще "нужно поработать". По сведениям FT, Украине предлагают сделку: отказ от потерянных регионов в обмен на пригласительный билет. Зеленского это не устраивает. К тому же с ним никто не посоветовался. Впрочем, министр обороны Рустем Умеров уверяет, что подобного от партнеров лично не слышал, но "сделал бы очень плохие вещи", если бы это произошло."Большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, накопилась огромная усталость от конфликта", — сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Bild выделяет особую позицию Германии: канцлер Олаф Шольц подтвердил отказ в дальнобойных ракетах и вместе с США стопорит быстрое приглашение Украины в альянс.Роль Вашингтона как ведущего союзника Киева в НАТО на Западе ставят под сомнение. "Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя чрезмерное бремя в поддержке Украины", — сказал неназванный высокопоставленный представитель альянса. Пока Брюссель не готов заменить заокеанского партнера. Спецпрограмму, разработанную специально на этот случай, не запустят как минимум еще несколько месяцев из-за американских выборов.Ограниченная поддержкаКак указывают в The New York Times, почти каждую неделю администрация Джо Байдена объявляет об отправке очередной партии оружия Украине и в Пентагоне постоянно обсуждают, не вредит ли это обороноспособности самих США. Военные чиновники хотят донести до министра обороны Ллойда Остина: поддержка Киева обходится дорого.Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх напомнила: запас дальнобойного оружия на складах ограничен. Нехватка ракет ATACMS — одна из причин, по которой Белый дом отказывает ВСУ в ударах вглубь России.В то же время Зеленского сильно возмутила беспрецедентная военная поддержка Израиля, сообщает Politico. В Киеве называют это двойными стандартами. Чиновники из сената и администрации президента понимают эмоции деятелей киевского режима. Однако идти на крупную эскалацию не хотят, потому что опасаются ядерного конфликта с Россией.В украинских дипломатических кругах признают: последние заявления Зеленского опасны, так как подталкивают США и Евросоюз к прямому столкновению с Москвой. "Страна рискует превратиться в глазах Запада в источник угрозы провоцирования ядерной войны", — сообщил один из дипломатов. И добавил, что это чревато принуждением к миру на российских условиях, сворачиванию помощи и диалогу Запада с Москвой "через голову" Киева.Тем временем глава Пентагона в четвертый раз посетил украинскую столицу. В ходе необъявленного визита он подтвердил приверженность США военной поддержке киевского режима. Для ВСУ выделят 400 миллионов долларов. Однако значимого расширения пакета вооружений, как и разрешения на ракеты большой дальности, не последует.Ставка сделанаИ финансирование сократится. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню предупредил: вместо обещанных Макроном трех миллиардов евро Зеленский получит только два.В ЕС Киев не берут — Варшава не пускает. Зеленский не выполнил требований по эксгумации жертв Волынской резни. Косиняк-Камыш считает это недопустимым. По его словам, за два года Киев не сделал "никакого доброго жеста", хотя поляки дали ВСУ оружия на четыре миллиарда долларов."Если бы не наши танки, самолеты и другое, сегодня некому было бы помогать. У меня такое ощущение, что с украинской стороны об этом не помнят", — возмутился он. И возложил прямую ответственность за такую ситуацию на Зеленского.На Западе действительно устали от Украины. Для затяжного противостояния, в которое настойчиво втягивает всех Киев, сил не хватит. Поэтому помощь слабеет."Недавнее европейское турне Зеленского и продвижение его "плана победы" обеспечило лишь благожелательную риторику западных лидеров, но не более того", — отмечает аналитик и колумнист Макс Гастингс.Дежурная любезность ЕС и США все больше похожа на фасадную краску, которой пытаются облагородить потрескавшийся фундамент отношений. Чем дальше, тем больше трещин. Поэтому ставка на продолжение конфликта неуклонно ведет к поражению Киева.

