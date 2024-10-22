https://ria.ru/20241022/udar-1979414070.html

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке

Украинские войска выпустили "натовский" снаряд по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:31

2024-10-22T19:31

2024-10-22T19:31

специальная военная операция на украине

горловка

украина

вооруженные силы украины

нато

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГОРЛОВКА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили "натовский" снаряд по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил представитель Следственного комитета России. "В результате фиксации обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, от 155-миллиметрового снаряда "натовского" образца. Осколки и фрагменты будут изъяты, в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе фиксации установлено, что было прямое попадание на многоквартирный жилой дом, а именно на шестой этаж. Также имеются сведения о двух раненных", - рассказал он журналистам. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 единицу различных боеприпасов. Четыре мирных жителя пострадали, повреждено четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, украина, вооруженные силы украины, нато, происшествия, донецкая народная республика