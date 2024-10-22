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Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/udar-1979414070.html
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке
Украинские войска выпустили "натовский" снаряд по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:31
2024-10-22T19:31
специальная военная операция на украине
горловка
украина
вооруженные силы украины
нато
происшествия
донецкая народная республика
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ГОРЛОВКА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили "натовский" снаряд по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил представитель Следственного комитета России. "В результате фиксации обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, от 155-миллиметрового снаряда "натовского" образца. Осколки и фрагменты будут изъяты, в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе фиксации установлено, что было прямое попадание на многоквартирный жилой дом, а именно на шестой этаж. Также имеются сведения о двух раненных", - рассказал он журналистам. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 единицу различных боеприпасов. Четыре мирных жителя пострадали, повреждено четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, вооруженные силы украины, нато, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Горловке

СК РФ: ВСУ нанесли прямой удар снарядом по многоэтажке в Горловке в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГОРЛОВКА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили "натовский" снаряд по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил представитель Следственного комитета России.
"В результате фиксации обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, от 155-миллиметрового снаряда "натовского" образца. Осколки и фрагменты будут изъяты, в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе фиксации установлено, что было прямое попадание на многоквартирный жилой дом, а именно на шестой этаж. Также имеются сведения о двух раненных", - рассказал он журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 единицу различных боеприпасов. Четыре мирных жителя пострадали, повреждено четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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