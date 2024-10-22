https://ria.ru/20241022/tysjachi-1979234178.html

В России около 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении

В России около 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении - РИА Новости, 22.10.2024

В России около 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении

Около 220 тысяч детей в РФ сегодня живут в семьях в социально опасном положении, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:22

2024-10-22T07:22

2024-10-22T07:22

общество

россия

владивосток

мария львова-белова

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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Около 220 тысяч детей в РФ сегодня живут в семьях в социально опасном положении, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч. Мы понимаем, что там риск попадания в учреждение очень высок. Поэтому поляна для работы довольно большая", - сообщила уполномоченный на первом окружном форуме "Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства" во Владивостоке. Она отметила, что, по данным на 1 июля, всего в детских стационарных учреждениях по РФ находятся боле 58 тысяч детей. "Мы всегда знаем количество детей, сирот-детей, оставшихся без попечения родителей. Эта цифра варьируется от 34 тысяч до 35 тысяч детей, а все остальные — это дети, которые без статуса находятся в учреждениях, и иногда годами. Я называю это скрытое, латентное сиротство", - добавила Львова-Белова.

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общество, россия, владивосток, мария львова-белова