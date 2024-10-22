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Эрдоган рассказал об идее Турции ввести эмбарго на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 22.10.2024
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18:39 22.10.2024 (обновлено: 18:59 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979405634.html
Эрдоган рассказал об идее Турции ввести эмбарго на поставки оружия Израилю
Эрдоган рассказал об идее Турции ввести эмбарго на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 22.10.2024
Эрдоган рассказал об идее Турции ввести эмбарго на поставки оружия Израилю
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьером Италии Джорджией Мелони заявил об инициативе Анкары в ООН по эмбарго на поставки РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:39
2024-10-22T18:59
в мире
израиль
турция
италия
реджеп тайип эрдоган
джорджа мелони
оон
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьером Италии Джорджией Мелони заявил об инициативе Анкары в ООН по эмбарго на поставки вооружения Израилю, подчеркнул важность поддержки Рима. Эрдоган и Мелони провели телефонный разговор во вторник, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Эрдоган заявил, что Израиль расширил "круг огня" на Ближнем Востоке, игнорируя все предупреждения, что международному сообществу важно действовать сообща, чтобы остановить израильскую агрессию, и что поддержка Италией инициативы Турции в ООН по прекращению продажи оружия Израилю придаст сил", - говорится в сообщении канцелярии. Эрдоган ранее выступил с инициативой ввести эмбарго на поставки вооружения Израилю на уровне ООН.
https://ria.ru/20241016/nebenzya-1978407880.html
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в мире, израиль, турция, италия, реджеп тайип эрдоган, джорджа мелони, оон
В мире, Израиль, Турция, Италия, Реджеп Тайип Эрдоган, Джорджа Мелони, ООН
Эрдоган рассказал об идее Турции ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Эрдоган заявил Мелони об инициативе Анкары по эмбарго на поставки оружия Израилю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьером Италии Джорджией Мелони заявил об инициативе Анкары в ООН по эмбарго на поставки вооружения Израилю, подчеркнул важность поддержки Рима.
Эрдоган и Мелони провели телефонный разговор во вторник, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган заявил, что Израиль расширил "круг огня" на Ближнем Востоке, игнорируя все предупреждения, что международному сообществу важно действовать сообща, чтобы остановить израильскую агрессию, и что поддержка Италией инициативы Турции в ООН по прекращению продажи оружия Израилю придаст сил", - говорится в сообщении канцелярии.
Эрдоган ранее выступил с инициативой ввести эмбарго на поставки вооружения Израилю на уровне ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя
16 октября, 20:40
 
В миреИзраильТурцияИталияРеджеп Тайип ЭрдоганДжорджа МелониООН
 
 
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