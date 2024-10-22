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Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян - РИА Новости, 22.10.2024
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14:13 22.10.2024 (обновлено: 14:17 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979322665.html
Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян
Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян - РИА Новости, 22.10.2024
Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян
Банки Турции не получали жалоб от туроператоров в связи с проблемой обмена долларов старого образца, единичные случаи у российских туристов возможны, но... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:13
2024-10-22T14:17
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
артур мурадян
экономика
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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Банки Турции не получали жалоб от туроператоров в связи с проблемой обмена долларов старого образца, единичные случаи у российских туристов возможны, но массового характера они не имеют, заявил РИА Новости представитель турецкого госбанка Ziraat.Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции, сообщил во вторник РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Массовой проблемы, в связи с этим (обменом иностранной валюты старого образца – ред.) нет, возможны единичные случае у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах (Турции). По крайней мере при наличии купюр старого образца, банки стараются решить ситуацию. Возможно, случаи имели место не в банках, а в пунктах обмена валют. Но каких-либо жалоб от туроператоров, именно о массовом характере такой проблемы мы не получали", - сказал представитель финансовой организации.
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турция, ассоциация туроператоров россии (атор), артур мурадян, экономика
Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Артур Мурадян, Экономика
Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян

Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом долларов старого образца

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий банк
Турецкий банк - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий банк . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Банки Турции не получали жалоб от туроператоров в связи с проблемой обмена долларов старого образца, единичные случаи у российских туристов возможны, но массового характера они не имеют, заявил РИА Новости представитель турецкого госбанка Ziraat.
Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции, сообщил во вторник РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Массовой проблемы, в связи с этим (обменом иностранной валюты старого образца – ред.) нет, возможны единичные случае у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах (Турции). По крайней мере при наличии купюр старого образца, банки стараются решить ситуацию. Возможно, случаи имели место не в банках, а в пунктах обмена валют. Но каких-либо жалоб от туроператоров, именно о массовом характере такой проблемы мы не получали", - сказал представитель финансовой организации.
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ТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)Артур МурадянЭкономика
 
 
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