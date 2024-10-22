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Минэкономразвития рассказало о переговорах с Индией по безвизовому режиму - РИА Новости, 22.10.2024
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Туризм
 
12:27 22.10.2024 (обновлено: 12:28 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/turizm-1979286891.html
Минэкономразвития рассказало о переговорах с Индией по безвизовому режиму
Минэкономразвития рассказало о переговорах с Индией по безвизовому режиму - РИА Новости, 22.10.2024
Минэкономразвития рассказало о переговорах с Индией по безвизовому режиму
Переговоры с Индией по запуску безвизового группового туристического обмена идут непросто, но российская сторона надеется на их завершение в ближайшее время,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:27
2024-10-22T12:28
индия
россия
китай
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
туризм
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Переговоры с Индией по запуску безвизового группового туристического обмена идут непросто, но российская сторона надеется на их завершение в ближайшее время, сообщил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов. В начале года министерство сообщало, что рассчитывает запустить безвизовый туристический обмен с Индией и уже в 2024 году подписать соответствующее соглашение, аналогичное заключенным с Китаем и Ираном. Ожидалось, что безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию к весне 2025 года. "Соглашение по безвизовым групповым турам на рассмотрении находится у индийских коллег. Мы планировали подписаться до конца года, но достаточно непросто идет переговорный процесс, но мы... надеемся в ближайшее время завершить этот процесс", - сказал Максимов на брифинге по въездному туризму Российского союза туриндустрии. Он также рассказал, что такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Малайзия и Саудовская Аравия, уже в высокой степени готовности принятие соглашения о полной отмене виз. "У нас был приоритет в этом году договориться о запуске рейсов в Саудовскую Аравию с начала уже следующего года. Есть определенная договоренность об этом. Мы очень близки с Минтрансом к завершению всех формальностей", - указал он. Помимо этого Максимов рассказал, что по подсчетам ведомства, благодаря странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии в ближайшие годы при активной работе можно привлекать порядка 7 миллионов туристов в год. В начале февраля министерство сообщило, что рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном. В июне интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию к весне 2025 года, в июне - конце июля планируется приступить к переговорному процессу по подписанию соответствующего соглашения с индийской стороной. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Тогда же был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html
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индия, россия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Индия, Россия, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире, Туризм
Минэкономразвития рассказало о переговорах с Индией по безвизовому режиму

Максимов: переговоры с Индией о безвизовом режиме для туристов идут непросто

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Переговоры с Индией по запуску безвизового группового туристического обмена идут непросто, но российская сторона надеется на их завершение в ближайшее время, сообщил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов.
В начале года министерство сообщало, что рассчитывает запустить безвизовый туристический обмен с Индией и уже в 2024 году подписать соответствующее соглашение, аналогичное заключенным с Китаем и Ираном. Ожидалось, что безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию к весне 2025 года.
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"Соглашение по безвизовым групповым турам на рассмотрении находится у индийских коллег. Мы планировали подписаться до конца года, но достаточно непросто идет переговорный процесс, но мы... надеемся в ближайшее время завершить этот процесс", - сказал Максимов на брифинге по въездному туризму Российского союза туриндустрии.
Он также рассказал, что такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Малайзия и Саудовская Аравия, уже в высокой степени готовности принятие соглашения о полной отмене виз. "У нас был приоритет в этом году договориться о запуске рейсов в Саудовскую Аравию с начала уже следующего года. Есть определенная договоренность об этом. Мы очень близки с Минтрансом к завершению всех формальностей", - указал он.
Помимо этого Максимов рассказал, что по подсчетам ведомства, благодаря странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии в ближайшие годы при активной работе можно привлекать порядка 7 миллионов туристов в год.
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В начале февраля министерство сообщило, что рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном. В июне интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию к весне 2025 года, в июне - конце июля планируется приступить к переговорному процессу по подписанию соответствующего соглашения с индийской стороной.
Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Тогда же был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
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