Минэкономразвития рассказало о переговорах с Индией по безвизовому режиму
Максимов: переговоры с Индией о безвизовом режиме для туристов идут непросто
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Переговоры с Индией по запуску безвизового группового туристического обмена идут непросто, но российская сторона надеется на их завершение в ближайшее время, сообщил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов.
В начале года министерство сообщало, что рассчитывает запустить безвизовый туристический обмен с Индией и уже в 2024 году подписать соответствующее соглашение, аналогичное заключенным с Китаем и Ираном. Ожидалось, что безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию к весне 2025 года.
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
10 октября, 14:54
"Соглашение по безвизовым групповым турам на рассмотрении находится у индийских коллег. Мы планировали подписаться до конца года, но достаточно непросто идет переговорный процесс, но мы... надеемся в ближайшее время завершить этот процесс", - сказал Максимов на брифинге по въездному туризму Российского союза туриндустрии.
Он также рассказал, что такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Малайзия и Саудовская Аравия, уже в высокой степени готовности принятие соглашения о полной отмене виз. "У нас был приоритет в этом году договориться о запуске рейсов в Саудовскую Аравию с начала уже следующего года. Есть определенная договоренность об этом. Мы очень близки с Минтрансом к завершению всех формальностей", - указал он.
Помимо этого Максимов рассказал, что по подсчетам ведомства, благодаря странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии в ближайшие годы при активной работе можно привлекать порядка 7 миллионов туристов в год.
В начале февраля министерство сообщило, что рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном. В июне интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию к весне 2025 года, в июне - конце июля планируется приступить к переговорному процессу по подписанию соответствующего соглашения с индийской стороной.
Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Тогда же был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.