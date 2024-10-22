https://ria.ru/20241022/tsaritsyno-1979323339.html

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" в Москве подготовили к зиме

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" в Москве подготовили к зиме - РИА Новости, 22.10.2024

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" в Москве подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:18

2024-10-22T14:18

2024-10-22T14:18

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петр бирюков

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем мероприятия по консервации в преддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями. Только светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" ежегодно накрываем специальным надувным куполом", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограмм, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении. "Год назад был завершен капитальный ремонт фонтана: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - сообщил Бирюков. Он подчеркнул, что фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. "Его подсветка организована при помощи подводных светильников. Более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков