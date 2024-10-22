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В Тверской области помогли трудоустроиться 94 выпускникам колледжей и вузов - РИА Новости, 22.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:25 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/trudoustroystvo-1979402727.html
В Тверской области помогли трудоустроиться 94 выпускникам колледжей и вузов
В Тверской области помогли трудоустроиться 94 выпускникам колледжей и вузов - РИА Новости, 22.10.2024
В Тверской области помогли трудоустроиться 94 выпускникам колледжей и вузов
В Тверской области действует система содействия трудоустройству выпускников колледжей и вузов, с начала года при содействии органов службы занятости нашли... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:25
2024-10-22T18:25
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Тверской области действует система содействия трудоустройству выпускников колледжей и вузов, с начала года при содействии органов службы занятости нашли работу 94 выпускника, из них 20 принято на стажировку, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил губернатор Игорь Руденя, одним из приоритетов в сфере занятости населения Тверской области является закрепление молодых кадров на территории региона. Для этого, по мнению главы региона, необходимо выстраивать комплексную работу, в том числе с привлечением самих работодателей. В регионе уже 15 лет организуются стажировки выпускников учебных заведений для того, чтобы они могли приобрести опыт работы. Работодатели при этом могут получить поддержку на возмещение заработной платы молодых работников. Специалисты отмечают, что после стажировки на постоянном рабочем месте трудоустраивается порядка 80% от общего количества ребят, окончивших колледжи и вузы. "В муниципалитетах Верхневолжья при участии органов службы занятости прошли ярмарки вакансий для молодежи "Построй свою карьеру". Мероприятие объединило 150 работодателей, 40 профессиональных образовательных организаций, около 3 тысяч человек, включая старшеклассников, нуждающихся в профессиональном самоопределении, выпускников колледжей и вузов, незанятой молодежи", - говорится в сообщении. Кроме того, благодаря акции было трудоустроено более 160 человек, из них пятеро – с инвалидностью. На профобучение и получение дополнительного профессионального образования направлено 25 жителей региона. Консультационные услуги, в частности по профориентации, получили более тысячи молодых людей, из них 20 – с особенностями здоровья. Также для расширения возможностей занятости молодого поколения в возрасте от 14 до 35 лет, оказания помощи в трудоустройстве, обучения профессии, востребованной на региональном рынке труда, в сентябре этого года состоялась ежегодная акция "Служба занятости – молодежи". Во время акции представители службы занятости информировали молодых специалистов о государственных услугах в сфере занятости населения, ситуации на рынке труда в Тверской области, консультировали по вопросам трудового законодательства и права. Проведены мастер-классы, групповые занятия по технологии поиска работы: молодежи рассказали, как самостоятельно искать работу, составлять резюме, проводить деловые беседы с работодателями и правильно презентовать себя.
https://ria.ru/20241022/msp-1979402341.html
https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

В Тверской области помогли трудоустроиться 94 выпускникам колледжей и вузов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Тверской области действует система содействия трудоустройству выпускников колледжей и вузов, с начала года при содействии органов службы занятости нашли работу 94 выпускника, из них 20 принято на стажировку, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, одним из приоритетов в сфере занятости населения Тверской области является закрепление молодых кадров на территории региона. Для этого, по мнению главы региона, необходимо выстраивать комплексную работу, в том числе с привлечением самих работодателей.
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В регионе уже 15 лет организуются стажировки выпускников учебных заведений для того, чтобы они могли приобрести опыт работы. Работодатели при этом могут получить поддержку на возмещение заработной платы молодых работников. Специалисты отмечают, что после стажировки на постоянном рабочем месте трудоустраивается порядка 80% от общего количества ребят, окончивших колледжи и вузы.
"В муниципалитетах Верхневолжья при участии органов службы занятости прошли ярмарки вакансий для молодежи "Построй свою карьеру". Мероприятие объединило 150 работодателей, 40 профессиональных образовательных организаций, около 3 тысяч человек, включая старшеклассников, нуждающихся в профессиональном самоопределении, выпускников колледжей и вузов, незанятой молодежи", - говорится в сообщении.
Кроме того, благодаря акции было трудоустроено более 160 человек, из них пятеро – с инвалидностью. На профобучение и получение дополнительного профессионального образования направлено 25 жителей региона. Консультационные услуги, в частности по профориентации, получили более тысячи молодых людей, из них 20 – с особенностями здоровья.
Также для расширения возможностей занятости молодого поколения в возрасте от 14 до 35 лет, оказания помощи в трудоустройстве, обучения профессии, востребованной на региональном рынке труда, в сентябре этого года состоялась ежегодная акция "Служба занятости – молодежи".
Во время акции представители службы занятости информировали молодых специалистов о государственных услугах в сфере занятости населения, ситуации на рынке труда в Тверской области, консультировали по вопросам трудового законодательства и права. Проведены мастер-классы, групповые занятия по технологии поиска работы: молодежи рассказали, как самостоятельно искать работу, составлять резюме, проводить деловые беседы с работодателями и правильно презентовать себя.
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