https://ria.ru/20241022/trevoga-1979375404.html

В трех областях Украины объявили о воздушной тревоге

В трех областях Украины объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2024

В трех областях Украины объявили о воздушной тревоге

Воздушная тревога звучит во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:55

2024-10-22T16:55

2024-10-22T17:01

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области звучит более 1,5 часа. В Полтавской и Харьковской областях тревогу объявили в 16.36 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241022/trevoga-1979322887.html

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харьковская область

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в мире, украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины