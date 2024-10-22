https://ria.ru/20241022/trevoga-1979322887.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:14
2024-10-22T14:14
2024-10-22T14:14
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 14.04 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях. Следом – в Черниговской, Киевской, Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу