https://ria.ru/20241022/tramp-1979312733.html

Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис

Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис - РИА Новости, 22.10.2024

Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп направил телеканалу CBS News письмо с требованием опубликовать полную неотредактированную... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:41

2024-10-22T13:41

2024-10-22T13:48

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп направил телеканалу CBS News письмо с требованием опубликовать полную неотредактированную расшифровку интервью его оппонента Камалы Харрис в программе "60 минут", сообщает телеканал Fox News. По информации телеканала, письмо было направлено после того, как программа "60 минут" заявила, что обвинения Трампа в ее адрес о редактировании интервью с Харрис "ложные". Сообщается, что письмо было составлено юридическим консультантом Трампа Эдвардом Палтциком и написано от имени политика. "Мы требуем, чтобы вы немедленно предоставили и опубликовали полную неотредактированную расшифровку интервью Камалы Харрис (программе - ред.) "60 минут", - приводит телеканал текст письма. Трамп потребовал, чтобы телеканал "воздержался от уничтожения" всех переписок и документов, связанных с этим интервью, а также сохранил данные о его редактировании "в свете возможного судебного разбирательства". Ранее Трамп обвинил телеканал CBS в том, что его продюсеры внесли значительные корректировки в интервью с вице-президентом Камалой Харрис программе "60 минут". Позже он потребовал лишить телеканал лицензии на вещание. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241022/putin-1979239657.html

https://ria.ru/20241021/tramp-1979215438.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп