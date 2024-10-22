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Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис - РИА Новости, 22.10.2024
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13:41 22.10.2024 (обновлено: 13:48 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/tramp-1979312733.html
Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис
Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис - РИА Новости, 22.10.2024
Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп направил телеканалу CBS News письмо с требованием опубликовать полную неотредактированную... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:41
2024-10-22T13:48
в мире
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камала харрис
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп направил телеканалу CBS News письмо с требованием опубликовать полную неотредактированную расшифровку интервью его оппонента Камалы Харрис в программе "60 минут", сообщает телеканал Fox News. По информации телеканала, письмо было направлено после того, как программа "60 минут" заявила, что обвинения Трампа в ее адрес о редактировании интервью с Харрис "ложные". Сообщается, что письмо было составлено юридическим консультантом Трампа Эдвардом Палтциком и написано от имени политика. "Мы требуем, чтобы вы немедленно предоставили и опубликовали полную неотредактированную расшифровку интервью Камалы Харрис (программе - ред.) "60 минут", - приводит телеканал текст письма. Трамп потребовал, чтобы телеканал "воздержался от уничтожения" всех переписок и документов, связанных с этим интервью, а также сохранил данные о его редактировании "в свете возможного судебного разбирательства". Ранее Трамп обвинил телеканал CBS в том, что его продюсеры внесли значительные корректировки в интервью с вице-президентом Камалой Харрис программе "60 минут". Позже он потребовал лишить телеканал лицензии на вещание. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241022/putin-1979239657.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Трамп потребовал опубликовать неотредактированный текст интервью Харрис

Fox News: Трамп потребовал у CBS опубликовать полную расшифровку интервью Харрис

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп направил телеканалу CBS News письмо с требованием опубликовать полную неотредактированную расшифровку интервью его оппонента Камалы Харрис в программе "60 минут", сообщает телеканал Fox News.
По информации телеканала, письмо было направлено после того, как программа "60 минут" заявила, что обвинения Трампа в ее адрес о редактировании интервью с Харрис "ложные". Сообщается, что письмо было составлено юридическим консультантом Трампа Эдвардом Палтциком и написано от имени политика.
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"Мы требуем, чтобы вы немедленно предоставили и опубликовали полную неотредактированную расшифровку интервью Камалы Харрис (программе - ред.) "60 минут", - приводит телеканал текст письма.
Трамп потребовал, чтобы телеканал "воздержался от уничтожения" всех переписок и документов, связанных с этим интервью, а также сохранил данные о его редактировании "в свете возможного судебного разбирательства".
Ранее Трамп обвинил телеканал CBS в том, что его продюсеры внесли значительные корректировки в интервью с вице-президентом Камалой Харрис программе "60 минут". Позже он потребовал лишить телеканал лицензии на вещание.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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