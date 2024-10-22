https://ria.ru/20241022/terrorist-1979350680.html

Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов

Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.10.2024

Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов

Осужденный за пособничество в участии в террористическом сообществе украинец Александр Король внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:43

2024-10-22T15:43

2024-10-22T15:43

россия

украина

донецкая народная республика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Осужденный за пособничество в участии в террористическом сообществе украинец Александр Король внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В августе Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии гражданина Украины Александра Короля за пособничество в участии в террористическом сообществе. Как сообщало следствие, в 2014 году сотрудники СБУ создали террористическое сообщество, в одну из структур которого на территории ДНР вошел Король. По данным обвинения, в 2017 году Король по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал ему данные об особенностях строения постов, передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка". Он был задержан в сентябре 2017 года. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Король Александр Васильевич, 28.01.1986 года рождения, город Макеевка ДНР", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20241010/boevik-1977416291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), служба безопасности украины, происшествия