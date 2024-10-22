Рейтинг@Mail.ru
Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/terrorist-1979350680.html
Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов
Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.10.2024
Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов
Осужденный за пособничество в участии в террористическом сообществе украинец Александр Король внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:43
2024-10-22T15:43
россия
украина
донецкая народная республика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Осужденный за пособничество в участии в террористическом сообществе украинец Александр Король внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В августе Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии гражданина Украины Александра Короля за пособничество в участии в террористическом сообществе. Как сообщало следствие, в 2014 году сотрудники СБУ создали террористическое сообщество, в одну из структур которого на территории ДНР вошел Король. По данным обвинения, в 2017 году Король по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал ему данные об особенностях строения постов, передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка". Он был задержан в сентябре 2017 года. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Король Александр Васильевич, 28.01.1986 года рождения, город Макеевка ДНР", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20241010/boevik-1977416291.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Служба безопасности Украины, Происшествия
Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинца Короля в список террористов и экстремистов

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники на дверной ручке
Наручники на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Осужденный за пособничество в участии в террористическом сообществе украинец Александр Король внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В августе Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии гражданина Украины Александра Короля за пособничество в участии в террористическом сообществе. Как сообщало следствие, в 2014 году сотрудники СБУ создали террористическое сообщество, в одну из структур которого на территории ДНР вошел Король. По данным обвинения, в 2017 году Король по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал ему данные об особенностях строения постов, передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка". Он был задержан в сентябре 2017 года.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Король Александр Васильевич, 28.01.1986 года рождения, город Макеевка ДНР", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов
10 октября, 15:53
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала