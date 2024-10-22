Осужденного в России украинца внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес украинца Короля в список террористов и экстремистов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Осужденный за пособничество в участии в террористическом сообществе украинец Александр Король внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В августе Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии гражданина Украины Александра Короля за пособничество в участии в террористическом сообществе. Как сообщало следствие, в 2014 году сотрудники СБУ создали террористическое сообщество, в одну из структур которого на территории ДНР вошел Король. По данным обвинения, в 2017 году Король по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал ему данные об особенностях строения постов, передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка". Он был задержан в сентябре 2017 года.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Король Александр Васильевич, 28.01.1986 года рождения, город Макеевка ДНР", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов
10 октября, 15:53