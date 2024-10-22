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Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой - РИА Новости, 22.10.2024
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15:07 22.10.2024 (обновлено: 15:13 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/terakt-1979334922.html
Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой
Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой - РИА Новости, 22.10.2024
Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой
Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина Ирака, планировавшего совершить теракт при помощи взрывного устройства, сообщает... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:07
2024-10-22T15:13
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина Ирака, планировавшего совершить теракт при помощи взрывного устройства, сообщает ведомство в своей рассылке. Как сообщает прокуратура, еще 7 октября ею были выдвинуты обвинения против гражданина Ирака Махмуда А. Мужчина обвиняется в том, что в 2016 году ещё будучи подростком присоединился к террористической организации ИГ* в Ираке ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), где принимал участие в боевых действиях. Позднее А. по согласованию с террористической организацией поселился в Турции. "В октябре 2022 года обвиняемый отправился в Германию, где по заданию организации с января 2024 года планировал совершить теракт с применением взрывного устройства", - сообщает прокуратура. До своего ареста 19 июня текущего года А. наводил в интернете справки о сборе взрывного устройства и приобрел необходимые для этого химикаты и компоненты.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241019/ataka-1978926077.html
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в мире, ирак, германия, россия
В мире, Ирак, Германия, Россия
Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой

Генпрокуратура Германии обвинила выходца из Ирака в подготовке теракта

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина Ирака, планировавшего совершить теракт при помощи взрывного устройства, сообщает ведомство в своей рассылке.
Как сообщает прокуратура, еще 7 октября ею были выдвинуты обвинения против гражданина Ирака Махмуда А. Мужчина обвиняется в том, что в 2016 году ещё будучи подростком присоединился к террористической организации ИГ* в Ираке ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), где принимал участие в боевых действиях.
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Позднее А. по согласованию с террористической организацией поселился в Турции.
"В октябре 2022 года обвиняемый отправился в Германию, где по заданию организации с января 2024 года планировал совершить теракт с применением взрывного устройства", - сообщает прокуратура.
До своего ареста 19 июня текущего года А. наводил в интернете справки о сборе взрывного устройства и приобрел необходимые для этого химикаты и компоненты.
* Запрещенная в России террористическая организация
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