https://ria.ru/20241022/terakt-1979334922.html

Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой

Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой - РИА Новости, 22.10.2024

Генпрокуратура ФРГ: выходец из Ирака планировал теракт с взрывчаткой

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина Ирака, планировавшего совершить теракт при помощи взрывного устройства, сообщает... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:07

2024-10-22T15:07

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина Ирака, планировавшего совершить теракт при помощи взрывного устройства, сообщает ведомство в своей рассылке. Как сообщает прокуратура, еще 7 октября ею были выдвинуты обвинения против гражданина Ирака Махмуда А. Мужчина обвиняется в том, что в 2016 году ещё будучи подростком присоединился к террористической организации ИГ* в Ираке ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), где принимал участие в боевых действиях. Позднее А. по согласованию с террористической организацией поселился в Турции. "В октябре 2022 года обвиняемый отправился в Германию, где по заданию организации с января 2024 года планировал совершить теракт с применением взрывного устройства", - сообщает прокуратура. До своего ареста 19 июня текущего года А. наводил в интернете справки о сборе взрывного устройства и приобрел необходимые для этого химикаты и компоненты.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241019/ataka-1978926077.html

https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html

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