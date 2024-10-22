https://ria.ru/20241022/t-bank-1979419581.html

Т-Банк: проект по развитию единого QR-кода продолжается

Т-Банк: проект по развитию единого QR-кода продолжается - РИА Новости, 22.10.2024

Т-Банк: проект по развитию единого QR-кода продолжается

Консорциум российских банков продолжает проект по развитию единого QR-кода, несмотря на возможность введения обязательности использования банками только... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:58

2024-10-22T19:58

2024-10-22T19:58

экономика

станислав близнюк

сбер

альфа-банк

министерство финансов рф (минфин россии)

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Консорциум российских банков продолжает проект по развитию единого QR-кода, несмотря на возможность введения обязательности использования банками только универсального QR, сообщил журналистам председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк в кулуарах конференции по финансам и инвестициям "Толк". "Конечно продолжаем. Правильно как для развития конкуренции, так в конечном счете и для клиентов, потому что, когда у тебя есть выбор, ты голосуешь рублем, когда выбора нет, возможно, это решение будет уходить куда-то не в те направления", - ответил Близнюк на вопрос о том, продолжается ли проект консорциума банков и откажется ли Т-Банк от своих разработок, которые велись совместно со "Сбером" и Альфа-банком, по развитию единого QR-кода, если Минфин согласится с позицией ЦБ по обязательности универсального QR для банков. Он подчеркнул, что Т-Банк - сторонник конкуренции на рынке. "Мы как рынок решили проблему того, что у клиентов много разных QR-ов и они путаются, какой фотографировать... Мы - сторонники того, чтобы их было несколько. Один - тот, который на базе НСПК построен, вполне хороший инструмент. Второй инструмент, который мы предлагаем, построен на базе консорциума, в который вошли десяток банков, три подписали уже меморандум", - добавил он. Близнюк также отметил, что в консорциуме банков нет доминирующего игрока. "Это консорциум, который выстраивается на договоренности со всеми участниками рынка. "Сбер" является большим игроком, и у него большая инфраструктура. У него доля в этом консорциуме 45%. То есть, у него нет контроля и нет преимущества. Это решение не сберовское, это решение именно рыночное. ...В этот консорциум впускаются все игроки, кто пожелает", - указал председатель правления Т-Банка.В сентябре "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, голоса учредителей по стратегическим вопросам распределяются следующим образом: "Сбер" - 45%, остальные учредители - 55%. Сообщалось о том, что развитие единого QR-кода будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. Также отмечалось, что команда IТ-консорциума прорабатывает вопрос развертывания платформы на независимой площадке. В понедельник ЦБ сообщил о направлении в Минфин предложений по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК).

https://ria.ru/20241021/t-mobayl-1979110314.html

https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html

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экономика, станислав близнюк, сбер, альфа-банк, министерство финансов рф (минфин россии), т-банк (ао «тинькофф банк»)