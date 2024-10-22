https://ria.ru/20241022/svo-1979406632.html

Спецоперация 22 октября: ВС России взяли под контроль Новосадовое в ДНР

Спецоперация 22 октября: ВС России взяли под контроль Новосадовое в ДНР - РИА Новости, 22.10.2024

Спецоперация 22 октября: ВС России взяли под контроль Новосадовое в ДНР

Российские войска взяли под контроль Новосадовое в ДНР, ВСУ потеряли более двух тысяч военнослужащих за сутки, после атаки беспилотников повреждены предприятия... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:51

2024-10-22T18:51

2024-10-22T18:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

южная корея

себастьян лекорню

владимир зеленский

дмитрий миляев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новосадовое в ДНР, ВСУ потеряли более двух тысяч военнослужащих за сутки, после атаки беспилотников повреждены предприятия в Воронежской, Тамбовской и Тульской областях, Южная Корея рассматривает возможность отправки военных специалистов на Украину. ВС РФ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ НОВОСАДОВОЕ В ДНРРоссийские войска освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР, сообщает Минобороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации на различных направлениях более двух тысяч человек. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотников. ВСУ ПОТЕРЯЛИ ЗА СУТКИ БОЛЕЕ 340 ЧЕЛОВЕК НА КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 340 человек, всего за время боевых действий противник потерял более 25660 военных, свидетельствует сводка Минобороны России. Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен. ПВО СБИЛА ЗА СУТКИ 21 БПЛА НАД РЕГИОНАМИ РОССИИСредства ПВО уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников: 11 БПЛА над Брянской областью, три - над Белгородской, два - над Курской и по одному над Тульской и Орловской. Около 08.30 мск еще один дрон был сбит над Белгородской областью. Около 09.30 и около 15.10 мск два БПЛА были уничтожены над Курской областью. БПЛА ПОВРЕДИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТУЛЬСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЯХДва спиртзавода в Тульской области повреждены из-за атаки украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии "Биохим" в Тамбовской области, предположительно, из-за прилета дрона, пострадавших нет, сообщил глава региона Максим Егоров. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ КРЫМА, ХРАНИВШИЙ СИМ-КАРТЫ ДЛЯ АГЕНТОВ СБУСиловики задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб, заведено уголовное дело, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России задержан 51-летний житель республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами... Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным инициативного контакта с сотрудником СБУ посредством интернет-мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal. По версии следствия, в ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова. На видео, обнародованном ФСБ, задержанный признался, что в октябре 2023 года получил от сотрудника СБУ по имени Влад задание отвезти несколько сим-карт в Бахчисарай и там их перепрятать. ЮЖНАЯ КОРЕЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА УКРАИНУАгентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник передает, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими военными, которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта. При этом ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", в этом нет "никакой необходимости". А по данным Рёнхап, представитель Северной Кореи при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами". Как заявил агентству Рёнхап источник, "существует вероятность того, что (южнокорейский - ред.) личный состав будет направлен на Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России". Ожидается, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы "проанализировать северокорейскую тактику ведения боя" или принять участие в допросах пленных северокорейцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям". ГЛАВА МО ФРАНЦИИ: "ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ" ТЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ СИЛ СДЕРЖИВАНИЯ НА УКРАИНЕМинистр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. "Этот "план победы" - это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор - вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины… это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться", - заявил Лекорню в эфире телеканала LCI. По его словам, план Зеленского содержит ряд "интересных" пунктов, которые стоит изучить. Согласно Лекорню, со стороны Киева "с некоторых пор наблюдается разворот к военно-политической риторике". "Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских", - добавил при этом французский министр.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979062218.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979119330.html

https://ria.ru/20241022/ekspert-1979236307.html

https://ria.ru/20241022/sochi-1979404681.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, южная корея, себастьян лекорню, владимир зеленский, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)