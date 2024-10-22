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ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 22.10.2024

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье

Группировка "Север" отразила две контратаки украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 военнослужащих, четверо сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:58

2024-10-22T13:58

2024-10-22T13:58

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 военнослужащих, четверо сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях и Николаево-Дарьино. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты Bradley американского производства. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Зелёного Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Свердликово и Черкасской Конопельки.

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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины