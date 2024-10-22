https://ria.ru/20241022/svo-1979300392.html

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

Украинские формирования потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:56

2024-10-22T12:56

2024-10-22T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские формирования потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 5-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

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безопасность, вооруженные силы украины, россия