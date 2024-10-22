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Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 22.10.2024 (обновлено: 13:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/svo-1979300392.html
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Украинские формирования потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:56
2024-10-22T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские формирования потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 5-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские формирования потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 5-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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