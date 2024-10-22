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Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 430 военнослужащих и две американские боевые... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:55
2024-10-22T12:55
2024-10-22T13:04
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 430 военнослужащих и две американские боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, в мире, димитров, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Димитров, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 430 военных в зоне ответственности "Центра"