https://ria.ru/20241022/svo-1979300115.html

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 430 военнослужащих и две американские боевые... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:55

2024-10-22T12:55

2024-10-22T13:04

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 430 военнослужащих и две американские боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241022/minoborony-1979300277.html

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россия, в мире, димитров, красноармейск, вооруженные силы украины