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ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 22.10.2024 (обновлено: 13:01 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/svo-1979299680.html
ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, два склада боеприпасов,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:54
2024-10-22T13:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
северск
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 31-й, 54-й, 56-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, а также произведенные в США 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-миллиметровая гаубица М198."Уничтожены два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Северск
ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

МО: группировка "Юг" улучшила положение и отразила две контратаки ВСУ

© AP PhotoСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 31-й, 54-й, 56-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, а также произведенные в США 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-миллиметровая гаубица М198.
"Уничтожены два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСеверск
 
 
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