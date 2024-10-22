https://ria.ru/20241022/svo-1979299680.html

ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 22.10.2024

ВСУ потеряли до 900 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, два склада боеприпасов,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:54

2024-10-22T12:54

2024-10-22T13:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 31-й, 54-й, 56-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, а также произведенные в США 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-миллиметровая гаубица М198."Уничтожены два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, северск