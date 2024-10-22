https://ria.ru/20241022/svo-1979246512.html

Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети

Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 22.10.2024

Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети

Волонтёры посёлка Ягодное Магаданской области сплели около ста маскировочных сетей и передали их дальнобойщикам для доставки в Магадан, откуда затем их отправят РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:35

2024-10-22T09:35

2024-10-22T09:36

надежные люди

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 22 окт - РИА Новости. Волонтёры посёлка Ягодное Магаданской области сплели около ста маскировочных сетей и передали их дальнобойщикам для доставки в Магадан, откуда затем их отправят в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Сети 49". "Волонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти сто маскировочных сетей. Группу "Узелок Победы" организовала в феврале этого года местный предприниматель… Женщины в Центре культуры работают с 08:00 до 23:00, а то и дольше, когда необходимо передать сети в Магадан. В этом, кстати, никогда не отказывают волонтеры-водители, понимающие, что нужно поскорее передать сети из далекого Ягодного солдатам на передовую", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241022/gumpomosch-1979243442.html

магаданская область

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магаданская область, магадан