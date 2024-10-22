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Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 22.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:35 22.10.2024 (обновлено: 09:36 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/svo-1979246512.html
Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети
Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 22.10.2024
Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети
Волонтёры посёлка Ягодное Магаданской области сплели около ста маскировочных сетей и передали их дальнобойщикам для доставки в Магадан, откуда затем их отправят РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:35
2024-10-22T09:36
надежные люди
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 22 окт - РИА Новости. Волонтёры посёлка Ягодное Магаданской области сплели около ста маскировочных сетей и передали их дальнобойщикам для доставки в Магадан, откуда затем их отправят в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Сети 49". "Волонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти сто маскировочных сетей. Группу "Узелок Победы" организовала в феврале этого года местный предприниматель… Женщины в Центре культуры работают с 08:00 до 23:00, а то и дольше, когда необходимо передать сети в Магадан. В этом, кстати, никогда не отказывают волонтеры-водители, понимающие, что нужно поскорее передать сети из далекого Ягодного солдатам на передовую", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241022/gumpomosch-1979243442.html
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магаданская область, магадан
Надежные люди, Магаданская область, Магадан

Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети

© Фото : Елена МусаеваВолонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти 100 маскировочных сетей
Волонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти 100 маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Елена Мусаева
Волонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти 100 маскировочных сетей
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МАГАДАН, 22 окт - РИА Новости. Волонтёры посёлка Ягодное Магаданской области сплели около ста маскировочных сетей и передали их дальнобойщикам для доставки в Магадан, откуда затем их отправят в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Сети 49".
"Волонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти сто маскировочных сетей. Группу "Узелок Победы" организовала в феврале этого года местный предприниматель… Женщины в Центре культуры работают с 08:00 до 23:00, а то и дольше, когда необходимо передать сети в Магадан. В этом, кстати, никогда не отказывают волонтеры-водители, понимающие, что нужно поскорее передать сети из далекого Ягодного солдатам на передовую", - говорится в сообщении.
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Надежные людиМагаданская областьМагадан
 
 
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