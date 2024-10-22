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Подозреваемый по делу о взятке экс-чиновнику МО Демчику не признает вину - РИА Новости, 22.10.2024
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05:46 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/svistunov-1979230450.html
Подозреваемый по делу о взятке экс-чиновнику МО Демчику не признает вину
Подозреваемый по делу о взятке экс-чиновнику МО Демчику не признает вину - РИА Новости, 22.10.2024
Подозреваемый по делу о взятке экс-чиновнику МО Демчику не признает вину
Гендиректор АО "Княгининская швейная фабрика" Александр Свистунов, подозреваемый в даче взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:46
2024-10-22T05:46
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гендиректор АО "Княгининская швейная фабрика" Александр Свистунов, подозреваемый в даче взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, не признает вину и не сотрудничает со следствием, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Свистунов не признает вину, со следствием сотрудничать отказывается", - сказал собеседник агентства. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллионов рублей. Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы. Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.
https://ria.ru/20241021/advokat-1979054179.html
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подозреваемый по делу о взятке экс-чиновнику МО Демчику не признает вину

Свистунов не признает свою вину в даче взятки экс-чиновнику Минобороны Демчику

© Фото : АО "Княгинская швейная фабрика"Генеральный директор "Княгинской швейной фабрики" Александр Свистунов
Генеральный директор Княгинской швейной фабрики Александр Свистунов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : АО "Княгинская швейная фабрика"
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гендиректор АО "Княгининская швейная фабрика" Александр Свистунов, подозреваемый в даче взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, не признает вину и не сотрудничает со следствием, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Свистунов не признает вину, со следствием сотрудничать отказывается", - сказал собеседник агентства.
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Ранее СК РФ сообщил о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России.
По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллионов рублей.
Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии.
Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.
Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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