В Сумах прогремел новый взрыв
"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремел новый взрыв
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее во вторник "Общественное" сообщало о взрывах в Сумах.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более 14 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18