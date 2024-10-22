https://ria.ru/20241022/sumy-1979255460.html

В Сумах прогремел новый взрыв

В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 22.10.2024

В Сумах прогремел новый взрыв

Очередной взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:24

2024-10-22T10:24

2024-10-22T11:21

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее во вторник "Общественное" сообщало о взрывах в Сумах. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более 14 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, сумская область, вооруженные силы украины