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В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
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17:36 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/sudan-1979389278.html
В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76
В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76
Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 использовался суданскими вооруженными силами, на борту, по предварительным данным, находились иностранцы, заявил РИА... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:36
2024-10-22T17:36
в мире
судан
ил-76
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 использовался суданскими вооруженными силами, на борту, по предварительным данным, находились иностранцы, заявил РИА Новости советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Аль-Баша Табик. "По имеющейся информации, самолет был военным и принадлежал армии. Он был арендован и в конечном счете стал принадлежать армии. По предварительным данным, в нем были иностранцы", - сказал Табик. Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом. Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе Судана транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая - СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html
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в мире, судан, ил-76
В мире, Судан, Ил-76
В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76

Советник командующего СБР Табик: сбитый Ил-76 использовался суданскими военными

© СоцсетиМесто крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Соцсети
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 использовался суданскими вооруженными силами, на борту, по предварительным данным, находились иностранцы, заявил РИА Новости советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Аль-Баша Табик.
"По имеющейся информации, самолет был военным и принадлежал армии. Он был арендован и в конечном счете стал принадлежать армии. По предварительным данным, в нем были иностранцы", - сказал Табик.
Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом.
Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе Судана транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая - СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.
Предположительно, место крушения в Судане транспортного самолета - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
СМИ: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец
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