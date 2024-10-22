https://ria.ru/20241022/sudan-1979389278.html

В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76

В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024

В СБР Судана рассказали о сбитом мятежниками Ил-76

Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 использовался суданскими вооруженными силами, на борту, по предварительным данным, находились иностранцы, заявил РИА... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:36

2024-10-22T17:36

2024-10-22T17:36

в мире

судан

ил-76

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 использовался суданскими вооруженными силами, на борту, по предварительным данным, находились иностранцы, заявил РИА Новости советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Аль-Баша Табик. "По имеющейся информации, самолет был военным и принадлежал армии. Он был арендован и в конечном счете стал принадлежать армии. По предварительным данным, в нем были иностранцы", - сказал Табик. Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом. Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе Судана транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая - СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, судан, ил-76