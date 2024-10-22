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На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии - РИА Новости, 22.10.2024
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15:20 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html
На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии
На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии - РИА Новости, 22.10.2024
На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии
Свердловский областной суд приговорил к 21 году и одному месяцу колонии Эдуарда Голикова, обвиняемого в покушении на изнасилование и убийстве 16-летней девушки... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:20
2024-10-22T15:20
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 21 году и одному месяцу колонии Эдуарда Голикова, обвиняемого в покушении на изнасилование и убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд признал Эдуарда Голикова виновным и путем сложения сроков приговорил его к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима", – озвучил решение судья. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском Свердловской области пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома так и не дошла. На следующее утро ее тело нашли в овраге лесопарковой зоны. По данным следствия, 35-летний мужчина увидел незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку и стал преследовать ее на велосипеде. На одном из участков пути он обогнал школьницу, проехал к наименее освещенному участку местности, где стал поджидать. После чего, схватив за руку, затащил девочку в лесополосу и повалил на землю. Изнасиловать школьницу мужчине не удалось, поскольку она оказала физическое сопротивление и громко кричала. Тогда обвиняемый задушил жертву и похитил ее телефон. В суде отмечали, что фигуранта зовут Эдуард Голиков, обвинялся он в убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование и краже с причинением значительного ущерба. Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии строгого режима. Весь процесс по этому делу проходил в закрытом от прессы режиме.
https://ria.ru/20241004/morales-1976290820.html
https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html
каменск-уральский
свердловская область
екатеринбург
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Екатеринбург
На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии

Свердловский суд приговорил убившего девочку велосипедиста к 21 году колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 21 году и одному месяцу колонии Эдуарда Голикова, обвиняемого в покушении на изнасилование и убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд признал Эдуарда Голикова виновным и путем сложения сроков приговорил его к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима", – озвучил решение судья.
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Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
4 октября, 06:28
Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском Свердловской области пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома так и не дошла. На следующее утро ее тело нашли в овраге лесопарковой зоны.
По данным следствия, 35-летний мужчина увидел незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку и стал преследовать ее на велосипеде. На одном из участков пути он обогнал школьницу, проехал к наименее освещенному участку местности, где стал поджидать. После чего, схватив за руку, затащил девочку в лесополосу и повалил на землю.
Изнасиловать школьницу мужчине не удалось, поскольку она оказала физическое сопротивление и громко кричала. Тогда обвиняемый задушил жертву и похитил ее телефон.
В суде отмечали, что фигуранта зовут Эдуард Голиков, обвинялся он в убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование и краже с причинением значительного ущерба.
Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии строгого режима. Весь процесс по этому делу проходил в закрытом от прессы режиме.
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