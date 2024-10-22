https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html

На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии

На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии - РИА Новости, 22.10.2024

На Урале убившего девочку велосипедиста приговорили к 21 году колонии

Свердловский областной суд приговорил к 21 году и одному месяцу колонии Эдуарда Голикова, обвиняемого в покушении на изнасилование и убийстве 16-летней девушки... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:20

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 21 году и одному месяцу колонии Эдуарда Голикова, обвиняемого в покушении на изнасилование и убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд признал Эдуарда Голикова виновным и путем сложения сроков приговорил его к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима", – озвучил решение судья. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском Свердловской области пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома так и не дошла. На следующее утро ее тело нашли в овраге лесопарковой зоны. По данным следствия, 35-летний мужчина увидел незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку и стал преследовать ее на велосипеде. На одном из участков пути он обогнал школьницу, проехал к наименее освещенному участку местности, где стал поджидать. После чего, схватив за руку, затащил девочку в лесополосу и повалил на землю. Изнасиловать школьницу мужчине не удалось, поскольку она оказала физическое сопротивление и громко кричала. Тогда обвиняемый задушил жертву и похитил ее телефон. В суде отмечали, что фигуранта зовут Эдуард Голиков, обвинялся он в убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование и краже с причинением значительного ущерба. Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии строгого режима. Весь процесс по этому делу проходил в закрытом от прессы режиме.

https://ria.ru/20241004/morales-1976290820.html

https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html

каменск-уральский

свердловская область

екатеринбург

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, екатеринбург