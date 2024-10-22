https://ria.ru/20241022/stenyakina-1979225349.html

В Госдуме рассказали, как получить финансовую помощь от государства

В Госдуме рассказали, как получить финансовую помощь от государства - РИА Новости, 22.10.2024

В Госдуме рассказали, как получить финансовую помощь от государства

Малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T03:01

2024-10-22T03:01

2024-10-22T05:58

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина."К сожалению, у многих россиян нет сейчас четкого понимания того, что такое социальный контракт. Между тем, это мера поддержки для граждан с низким уровнем дохода, безработных. По правилам программы орган соцзащиты обязуется оказать финансовую помощь, а заявитель – грамотно распорядиться деньгами и выйти на стабильный источник дохода", — рассказала Стенякина.По словам депутата, есть несколько направлений, по которым государство оказывает социальную помощь в формате социального контракта. "Если на обучение выделяется не более 30 тысяч рублей, то на открытие подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей, а на открытие бизнеса можно получить единоразовую выплату в размере до 350 тысяч рублей", — уточнила она.По ее словам, оформить социальный контракт можно через портал "Госуслуги". Необходимо заполнить заявление и отправить его. Однако нести оригиналы документов придется лично. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней, но срок могут увеличить до 30 рабочих дней — например, если орган соцзащиты решит, что заявителю нужно доработать бизнес-план или пройти бизнес-тестирование, пояснила парламентарий. Она добавила, что субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в 2025 году составят 41 369 миллионов рублей. "Кстати, это на 13,7% больше, чем предусмотрено федеральным законом. В 2026 году такая сумма будет еще больше и составит 45 900,4 миллиона рублей. Это уже увеличение на 22,4%. В 2027 году будет выделено 45 800,4 миллиона рублей", — отметила депутат.

https://ria.ru/20241021/gosduma-1979155991.html

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