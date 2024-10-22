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В США признали, что страна теряет свое военное превосходство в мире - РИА Новости, 22.10.2024
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14:45 22.10.2024 (обновлено: 15:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ssha-1979329978.html
В США признали, что страна теряет свое военное превосходство в мире
В США признали, что страна теряет свое военное превосходство в мире - РИА Новости, 22.10.2024
В США признали, что страна теряет свое военное превосходство в мире
Бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл признал, что страна неуклонно теряет свое военное превосходство в мире. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:45
2024-10-22T15:04
в мире
сша
китай
джордж буш (младший)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл признал, что страна неуклонно теряет свое военное превосходство в мире. "Устойчивая эрозия американского технического превосходства в обороне и боевых действиях. Наши военные используют корабли и самолеты, которые были построены десятилетия назад. Китай опережает наши инвестиции в автономное, гиперзвуковое, кибер- и космическое оружие", - написал он в авторской статье для издания Wall Street Journal. Ранее бывший начальник Объединенного штата Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен сообщал о том, что Китай может опередить США и их вооруженные силы в сфере инноваций, если Пентагон не проведет необходимые реформы. Кроме того, газета Washington Post также писала о том, что вооруженные силы США пребывают в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы.
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в мире, сша, китай, джордж буш (младший), министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Джордж Буш (младший), Министерство обороны США
В США признали, что страна теряет свое военное превосходство в мире

Дэн Куэйл признал, что США неуклонно теряют свое военное превосходство в мире

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл признал, что страна неуклонно теряет свое военное превосходство в мире.
"Устойчивая эрозия американского технического превосходства в обороне и боевых действиях. Наши военные используют корабли и самолеты, которые были построены десятилетия назад. Китай опережает наши инвестиции в автономное, гиперзвуковое, кибер- и космическое оружие", - написал он в авторской статье для издания Wall Street Journal.
Ранее бывший начальник Объединенного штата Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен сообщал о том, что Китай может опередить США и их вооруженные силы в сфере инноваций, если Пентагон не проведет необходимые реформы.
Кроме того, газета Washington Post также писала о том, что вооруженные силы США пребывают в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы.
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