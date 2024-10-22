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Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
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08:24 22.10.2024
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Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:24
2024-10-22T08:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "За истёкшие сутки потери противника составили до 350 боевиков, два автомобиля, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Также, по его словам, средства ПВО группировки "Запад" сбили в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожено 10 пунктов управления БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки

Бойцы "Запада" уничтожили 4 станции Starlink и 10 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"За истёкшие сутки потери противника составили до 350 боевиков, два автомобиля, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Также, по его словам, средства ПВО группировки "Запад" сбили в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожено 10 пунктов управления БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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