https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979238465.html
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:24
2024-10-22T08:24
2024-10-22T08:24
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "За истёкшие сутки потери противника составили до 350 боевиков, два автомобиля, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Также, по его словам, средства ПВО группировки "Запад" сбили в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожено 10 пунктов управления БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки
Бойцы "Запада" уничтожили 4 станции Starlink и 10 пунктов управления БПЛА ВСУ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"За истёкшие сутки потери противника составили до 350 боевиков, два автомобиля, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Также, по его словам, средства ПВО группировки "Запад" сбили в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожено 10 пунктов управления БПЛА.