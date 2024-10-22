https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979238465.html

Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки

Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки - РИА Новости, 22.10.2024

Группировка "Запад" уничтожила четыре станции Starlink за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:24

2024-10-22T08:24

2024-10-22T08:24

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "За истёкшие сутки потери противника составили до 350 боевиков, два автомобиля, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Также, по его словам, средства ПВО группировки "Запад" сбили в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожено 10 пунктов управления БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф