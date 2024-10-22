https://ria.ru/20241022/sotsnuzhdy-1979405187.html
Более 10 млрд рублей в Самарской области дополнительно направят на соцнужды
Более 10 млрд рублей в Самарской области дополнительно направят на соцнужды - РИА Новости, 22.10.2024
Более 10 млрд рублей в Самарской области дополнительно направят на соцнужды
По предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева более 10 миллиардов рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:34
2024-10-22T18:34
2024-10-22T18:34
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вячеслав федорищев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. По предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева более 10 миллиардов рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе заседания Самарской Губернской Думы депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. Доходная часть бюджета 2024 года увеличена на 10 миллиардов 730 миллионов рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений. "Средства пойдут на решение важнейших социальных задач. Каждый рубль из регионального бюджета должен быть использован максимально эффективно на благо жителей региона", - цитирует пресс-служба губернатора. По предложению главы региона основные направления, на которые будут направлены дополнительные объемы средств в 2024 году: 2,5 миллиарда рублей – на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения; 1 миллиард рублей – на увеличение оплаты труда медицинского персонала станций скорой медицинской помощи и государственных учреждений здравоохранения; 845 миллионов рублей – на предоставление денежных выплат участникам СВО; 68 миллионов рублей – на приобретение жилых помещений для детей-сирот; 53 миллиона рублей – на единовременные денежные выплаты почтовым работникам, занятым в сельских отделениях почтовой связи Самарской области. В соответствии с поручением губернатора Федорищева увеличивается поддержка молодых семей: 200 миллионов рублей дополнительно будет направлено на обеспечение жильем молодых семей, не вошедших в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году на приобретение жилого помещения; 275 миллионов рублей – на предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения семьям, выбывшим из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением одним (обоих) супругов возраста 36 лет после 1 июня 2024 года. 735 миллионов рублей будут направлены на субсидии по подготовке к отопительному сезону; 127 миллионов рублей – на обеспечение пациентов лекарственными препаратами; также предусматриваются средства на создание учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на базе регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области, на укрепление материально-технической базы ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови". Поддержке многодетных семей было уделено особое внимание. По инициативе Федорищева принят целый ряд дополнительных мер.
https://ria.ru/20241014/samarskaya-oblast-1977939189.html
https://ria.ru/20241002/samara-1976058465.html
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самарская область, россия, вячеслав федорищев, самарская губернская дума, досааф
Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Самарская Губернская Дума, ДОСААФ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. По предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева более 10 миллиардов рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе заседания Самарской Губернской Думы
депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. Доходная часть бюджета 2024 года увеличена на 10 миллиардов 730 миллионов рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений.
"Средства пойдут на решение важнейших социальных задач. Каждый рубль из регионального бюджета должен быть использован максимально эффективно на благо жителей региона", - цитирует пресс-служба губернатора.
По предложению главы региона основные направления, на которые будут направлены дополнительные объемы средств в 2024 году: 2,5 миллиарда рублей – на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения;
1 миллиард рублей – на увеличение оплаты труда медицинского персонала станций скорой медицинской помощи и государственных учреждений здравоохранения; 845 миллионов рублей – на предоставление денежных выплат участникам СВО; 68 миллионов рублей – на приобретение жилых помещений для детей-сирот; 53 миллиона рублей – на единовременные денежные выплаты почтовым работникам, занятым в сельских отделениях почтовой связи Самарской области.
В соответствии с поручением губернатора Федорищева увеличивается поддержка молодых семей: 200 миллионов рублей дополнительно будет направлено на обеспечение жильем молодых семей, не вошедших в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году на приобретение жилого помещения; 275 миллионов рублей – на предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения семьям, выбывшим из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением одним (обоих) супругов возраста 36 лет после 1 июня 2024 года.
735 миллионов рублей будут направлены на субсидии по подготовке к отопительному сезону; 127 миллионов рублей – на обеспечение пациентов лекарственными препаратами; также предусматриваются средства на создание учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на базе регионального отделения ДОСААФ России
по Самарской области, на укрепление материально-технической базы ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови".
Поддержке многодетных семей было уделено особое внимание. По инициативе Федорищева принят целый ряд дополнительных мер.