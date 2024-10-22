https://ria.ru/20241022/sotrudnichestvo-1979394250.html
В Парламентском Собрании подготовили закон о приграничном сотрудничестве
В Парламентском Собрании подготовили закон о приграничном сотрудничестве - РИА Новости, 22.10.2024
В Парламентском Собрании подготовили закон о приграничном сотрудничестве
В проекте модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" учтены инновации, присущие данному сотрудничеству на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:56
2024-10-22T17:56
2024-10-22T17:58
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В проекте модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" учтены инновации, присущие данному сотрудничеству на современном этапе; в частности, в нем закреплены виды соглашений по целому ряду направлений, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский. Проект должен помочь России и Беларуси успешно реализовывать совместные инициативы и продолжать эффективно развиваться, преодолевая экономические санкции и другие угрозы современного мира, уточнил депутат по итогам прошедшего во вторник в Госдуме РФ заседания профильной комиссии. Решение о подготовке проекта было принято в сентябре 2023 года. "Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и регламенту как ответственный исполнитель привлекла к подготовке проекта ученых, специалистов-практиков, юристов, руководителей госорганов и органов власти пограничных регионов России и Беларуси, организовала парламентские слушания, участники которых поддержали инициативу разработки модельного законодательного акта и внесли предложения. Положительные отзывы на проект поступили от приграничных регионов Союзного государства: исполнительных комитетов Могилевской, Витебской, Гомельской областей и администраций Смоленской, Псковской, Брянской областей", - сообщил Пинский. По его словам, проект реализует комплексный подход к установлению правовых основ приграничного сотрудничества, закрепляет основные принципы, задачи, направления, формы взаимодействия, систему госрегулирования и финансового обеспечения развития приграничного сотрудничества в Союзном государстве. Документ предполагает возможность заключения соглашений не только органами власти сопредельных приграничных регионов, но и органами власти приграничного региона с органами власти сопредельного государства, а также органами местного самоуправления и органами власти административно-территориальных единиц и муниципальных образований, уточнил депутат. "Мы год работали над этим модельным законом. Он согласован со всеми государственными органами и ведомствами и будет вынесен на 67-ю сессию парламентского собрания в декабре этого года, где, как мы надеемся, закон будет принят", - отметил Пинский.
https://ria.ru/20241009/belorussija-1977271424.html
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россия, белоруссия, гомельская область, виктор пинский, союзное государство, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Гомельская область, Виктор Пинский, Союзное государство, Госдума РФ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В проекте модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" учтены инновации, присущие данному сотрудничеству на современном этапе; в частности, в нем закреплены виды соглашений по целому ряду направлений, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский.
Проект должен помочь России и Беларуси
успешно реализовывать совместные инициативы и продолжать эффективно развиваться, преодолевая экономические санкции и другие угрозы современного мира, уточнил депутат по итогам прошедшего во вторник в Госдуме
РФ заседания профильной комиссии. Решение о подготовке проекта было принято в сентябре 2023 года.
"Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и регламенту как ответственный исполнитель привлекла к подготовке проекта ученых, специалистов-практиков, юристов, руководителей госорганов и органов власти пограничных регионов России и Беларуси, организовала парламентские слушания, участники которых поддержали инициативу разработки модельного законодательного акта и внесли предложения. Положительные отзывы на проект поступили от приграничных регионов Союзного государства: исполнительных комитетов Могилевской, Витебской, Гомельской областей
и администраций Смоленской, Псковской, Брянской областей", - сообщил Пинский.
По его словам, проект реализует комплексный подход к установлению правовых основ приграничного сотрудничества, закрепляет основные принципы, задачи, направления, формы взаимодействия, систему госрегулирования и финансового обеспечения развития приграничного сотрудничества в Союзном государстве.
Документ предполагает возможность заключения соглашений не только органами власти сопредельных приграничных регионов, но и органами власти приграничного региона с органами власти сопредельного государства, а также органами местного самоуправления и органами власти административно-территориальных единиц и муниципальных образований, уточнил депутат.
"Мы год работали над этим модельным законом. Он согласован со всеми государственными органами и ведомствами и будет вынесен на 67-ю сессию парламентского собрания в декабре этого года, где, как мы надеемся, закон будет принят", - отметил Пинский.