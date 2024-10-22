https://ria.ru/20241022/sochi-1979404681.html

В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации

В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 22.10.2024

В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации

Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:31

2024-10-22T18:31

2024-10-22T18:31

надежные люди

сочи

запорожская область

сво

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СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации города. Координационный совет работает в Сочи уже несколько лет, его участники - власти, горожане, общественники оказывают помощь семьям мобилизованных сочинцев, находящихся на передовой. "Очередная партия гуманитарной помощи собрана и направлена по просьбе, поступившей в городской координационный совет. Сочинским бойцам, находящимся на позициях в Запорожской области, доставят генераторы, продукты питания с длительным сроком хранения и средства индивидуальной гигиены", - говорится в сообщении мэрии. Как уточнили в пресс-службе, часть посылок с предметами первой необходимости будет отправлена в Луганский детский дом. Всего с начала спецоперации собрано более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заключили в администрации.

https://ria.ru/20241022/gumpomosch-1979243442.html

https://ria.ru/20240919/pomosch-1973646375.html

сочи

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сочи, запорожская область, сво