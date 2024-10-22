Рейтинг@Mail.ru
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:31 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/sochi-1979404681.html
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 22.10.2024
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации
Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:31
2024-10-22T18:31
надежные люди
сочи
запорожская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979403070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7027d8eeb5dda42a6e4f5760c379a1d.jpg
СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации города. Координационный совет работает в Сочи уже несколько лет, его участники - власти, горожане, общественники оказывают помощь семьям мобилизованных сочинцев, находящихся на передовой. "Очередная партия гуманитарной помощи собрана и направлена по просьбе, поступившей в городской координационный совет. Сочинским бойцам, находящимся на позициях в Запорожской области, доставят генераторы, продукты питания с длительным сроком хранения и средства индивидуальной гигиены", - говорится в сообщении мэрии. Как уточнили в пресс-службе, часть посылок с предметами первой необходимости будет отправлена в Луганский детский дом. Всего с начала спецоперации собрано более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заключили в администрации.
https://ria.ru/20241022/gumpomosch-1979243442.html
https://ria.ru/20240919/pomosch-1973646375.html
сочи
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979403070_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_71c88f33032901eb6d91ab897f87057f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, запорожская область, сво
Надежные люди, Сочи, Запорожская область, СВО

В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации СочиУчастники координационного совета в Сочи отправили генераторы и продукты бойцам СВО
Участники координационного совета в Сочи отправили генераторы и продукты бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сочи
Участники координационного совета в Сочи отправили генераторы и продукты бойцам СВО
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации города.
Координационный совет работает в Сочи уже несколько лет, его участники - власти, горожане, общественники оказывают помощь семьям мобилизованных сочинцев, находящихся на передовой.
Участники благотворительного фонда в Сочи отправили грузовик с гумпомощью в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Участники благотворительного фонда в Сочи отправили гумпомощь в зону СВО
Вчера, 09:14
"Очередная партия гуманитарной помощи собрана и направлена по просьбе, поступившей в городской координационный совет. Сочинским бойцам, находящимся на позициях в Запорожской области, доставят генераторы, продукты питания с длительным сроком хранения и средства индивидуальной гигиены", - говорится в сообщении мэрии.
Как уточнили в пресс-службе, часть посылок с предметами первой необходимости будет отправлена в Луганский детский дом.
Всего с начала спецоперации собрано более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заключили в администрации.
Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам, находящимся в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО
19 сентября, 14:38
 
Надежные людиСочиЗапорожская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала