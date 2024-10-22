https://ria.ru/20241022/sochi-1979404681.html
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 22.10.2024
В Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации
Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:31
2024-10-22T18:31
2024-10-22T18:31
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СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации города. Координационный совет работает в Сочи уже несколько лет, его участники - власти, горожане, общественники оказывают помощь семьям мобилизованных сочинцев, находящихся на передовой. "Очередная партия гуманитарной помощи собрана и направлена по просьбе, поступившей в городской координационный совет. Сочинским бойцам, находящимся на позициях в Запорожской области, доставят генераторы, продукты питания с длительным сроком хранения и средства индивидуальной гигиены", - говорится в сообщении мэрии. Как уточнили в пресс-службе, часть посылок с предметами первой необходимости будет отправлена в Луганский детский дом. Всего с начала спецоперации собрано более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заключили в администрации.
https://ria.ru/20241022/gumpomosch-1979243442.html
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сочи, запорожская область, сво
Надежные люди, Сочи, Запорожская область, СВО
СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Участники координационного совета в Сочи собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены для участников спецоперации в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации города.
Координационный совет работает в Сочи уже несколько лет, его участники - власти, горожане, общественники оказывают помощь семьям мобилизованных сочинцев, находящихся на передовой.
"Очередная партия гуманитарной помощи собрана и направлена по просьбе, поступившей в городской координационный совет. Сочинским бойцам, находящимся на позициях в Запорожской области, доставят генераторы, продукты питания с длительным сроком хранения и средства индивидуальной гигиены", - говорится в сообщении мэрии.
Как уточнили в пресс-службе, часть посылок с предметами первой необходимости будет отправлена в Луганский детский дом.
Всего с начала спецоперации собрано более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заключили в администрации.