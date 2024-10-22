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В Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/slavyansk-1979429375.html
В Славянске прогремели взрывы
В Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2024
В Славянске прогремели взрывы
Серия взрывов раздалась во вторник в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:40
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специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Серия взрывов раздалась во вторник в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Славянске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ, Официальной информации о взрывах не поступало.
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славянск
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славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Славянске прогремели взрывы

"Страна.ua": в подконтрольном ВСУ Славянске прогремела серия взрывов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа въезде в город Славянск
На въезде в город Славянск - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Серия взрывов раздалась во вторник в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Славянске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ,
Официальной информации о взрывах не поступало.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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