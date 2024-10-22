https://ria.ru/20241022/slavyansk-1979429375.html

В Славянске прогремели взрывы

В Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2024

В Славянске прогремели взрывы

Серия взрывов раздалась во вторник в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:40

2024-10-22T21:40

2024-10-22T21:40

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Серия взрывов раздалась во вторник в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Славянске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ, Официальной информации о взрывах не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф