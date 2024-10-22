https://ria.ru/20241022/sivets-1979407009.html

Сивец: водительские права для граждан Союзного государства равнозначны

Сивец: водительские права для граждан Союзного государства равнозначны - РИА Новости, 22.10.2024

Сивец: водительские права для граждан Союзного государства равнозначны

Граждане России и Беларуси не будут иметь никаких административных препон для получения или обмена водительского удостоверения, выданного на территории Союзного РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:45

2024-10-22T18:45

2024-10-22T18:45

парламентское собрание союза беларуси и россии

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белоруссия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Граждане России и Беларуси не будут иметь никаких административных препон для получения или обмена водительского удостоверения, выданного на территории Союзного государства, независимо от цвета своего паспорта, сообщил журналистам по итогам заседания в Госдуме РФ зампредседателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец. Он пояснил, что договоренность о скоординированном внесении изменений в законодательство Беларуси и России, которые направлены на обеспечение выдачи национальных водительских удостоверений одного государства-участника на основании иностранных прав, выданных в другом государстве-участнике, без прохождения профессионального обучения и без сдачи теоретического и практического экзаменов была достигнута МВД обеих стран год назад – 31 мая 2023 года. Благодаря последующей работе депутатов Парламентского Собрания, ряда госорганов и ведомств практически правило действует с 1 июля текущего года. "Инициатива об отмене повторных экзаменов и равнозначности водительских прав россиян и белорусов на всей территории Союзного государства принадлежала нам, союзным депутатам. Сегодня на заседании комиссии мы подвели черту под этой работой и констатировали, что вопрос решен. Хотим, чтобы люди об этом знали и пользовались", - пояснил Сивец. Согласно изменениям, внесенным в нормативные правовые акты РФ, граждане Беларуси, которые получили вид на жительство, либо российское гражданство, сохраняют права управления транспортными средствами на территории России на основании национальных водительских удостоверений, выданных в Беларуси, до истечения срока их действия.

https://ria.ru/20241022/sotrudnichestvo-1979394250.html

https://ria.ru/20241022/avtostrakhovka-1979393555.html

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россия, белоруссия, авто, госдума рф